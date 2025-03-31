Орбан публічно підтримав Ле Пен після судового вироку

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан підтримав Марін Ле Пен після того, як її визнали винною у розкраданні коштів ЄС. Він написав "Я – Марін!", публічно виступивши на захист французької ультраправої політикині.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його заяву в Х. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав французьку ультраправу політикиню Марін Ле Пен після того, як суд визнав її винною у незаконному використанні коштів ЄС.

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Орбан прирівняв Ле Пен до жертви переслідувань

Він опублікував у соцмережах короткий допис: "Je suis Marine!" ("Я – Марін"), тим самим прирівнявши її ситуацію до символу протесту та солідарності.

Французький суд встановив, що Ле Пен та її соратники використовували гроші Європарламенту для фіктивного працевлаштування партійних помічників. Загальні збитки від махінацій оцінили у 2,9 мільйона євро.

Політичні наслідки для Ле Пен

Лідерці "Національного об'єднання" заборонили балотуватися на державні посади, що може вплинути на її майбутні політичні амбіції. Вперше вона публічно припустила, що її соратник Жордан Барделла може стати кандидатом у президенти Франції.

Орбан, відомий своїми правими поглядами та союзом із Ле Пен, вирішив підтримати її публічно, на тлі зростаючих проблем у її політичній кар'єрі.

