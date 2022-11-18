Початок великого шляху і привид Локербі: що чекає на Росію після вироку по MH17

Окружний суд Гааги виніс довгоочікуваний вирок щодо винуватців збиття цивільного літака рейсу MH17. Однак вже зараз мовиться про продовження судового процесу з новими обвинуваченими.

17 липня 2014 року росіяни збили цивільний літак малайзійських авіаліній рейсу MH17. На борту було 298 людей – усі вони загинули. 24 канал проаналізував, чому рішення суду в Гаазі є дуже важливим прецедентом і що буде далі.

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Слідство у справі тривало 6 років, під час якого були зібрані докази вини російських терористів. Завдяки роботі українських спецслужб, простих громадян і міжнародної команди розслідувачів було проведено колосальну роботу і відновлено ледь не по хвилинах епізоди злочину росіян. Суд, який тривав 2 роки, 17 листопада 2022 року виніс свій вердикт.

Паралелі з Локербі

Суд визнав винними у збитті цивільного літака ватажка терористів Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубінського та Леоніда Харченка, але виправдав Олега Пулатова. Суд визнав співучасть Пулатова, але не знайшов доказів того, що він безпосередньо впливав на знищення літака.

Гіркін, Дубінський і Харченко отримали довічні вироки. Суд над ними відбувався у заочному форматі, наразі всі вони переховуються у Росії. Невдовзі буде видано міжнародний ордер на арешт терористів. Водночас, як і очікувалось, Росія не планує їх видавати правосуддю. Позиція держави-окупанта абсолютно незаконно поширюється не лише на громадян Росії – Стрєлкова і Дубінського, а й на громадянина України Харченка. Таким чином, свідомо допомагає терористам уникнути справедливого покарання.

При аналізі справи MH17 важко уникнути паралелей з терактом у небі над шотландським Локербі. Тоді, 21 грудня 1988 року, лівійські терористи (насправді – працівники лівійських спецслужб, проте, лівійський режим це не визнав, як і Росія у справі MH17) підірвали цивільний "Боїнг" та вбили 270 людей.

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Шотландська прокуратура висунула звинувачення проти 2 терористів, режим Каддафі відмовився їх видати та був покараний міжнародними санкціями. Згодом під тиском міжнародної спільноти Каддафі змушений був видати виконавців теракту – суд над ними проходив у Нідерландах.



21 грудня 1988 року внаслідок вибуху в літаку над Локербі загинули 270 людей / фото Getty Images

У 2000-му році один із терористів був визнаний винним і отримав довічне, інший був виправданий (як Пулатов). Також Лівія визнала свою вину і погодилася заплатити по 10 мільйонів доларів родинам жертв теракту.

Таким чином, бачимо готову дорожню карту для Росії. На неї чекає каяття та спокута. Як і Каддафі, Путін врешті-решт змушений буде видати засуджених терористів. Поразка Росії у війні з Україною стане каталізатором цього процесу. Звісно, якщо Гіркін і Ко разом з Путіним доживуть.

Суд у Гаазі 17 листопада присудив виплатити родинам жертв 16 мільйонів євро. Їх мають виплатити Гіркін і Ко. Тобто фізичні особи. Суд наразі не розглядав відповідальність Росії за теракт. Проте, це буде добрим початком для нових процесів і нових виплат родинам жертв. Це будуть значно більші суми – орієнтир, з урахуванням інфляції, для цього є.

Чому збиття MH17 – теракт

З точку зору міжнародного права, знищення MH17 і вбивство 298 людей є саме терактом, а не воєнним злочином. Бойовики під орудою Гіркіна не визнаються комбатантами, оскільки офіційно влітку 2014 року не були на воєнній службі. Ба більше, Росія офіційно від них відмовилась. Фактично це було незаконне бандугруповання. Власне, так їх і розглядає закон. Вони не є військовими, а лише бойовиками. На них не поширюються Женевські конвенції, вони не мають імунітету.

Таким чином, їхні дії підпадають під кримінальне право, згідно з яким, вони здійснили теракт. Тобто помилка недолугих російських ракетників, які не зуміли відрізнити цивільний "Боїнг" від українського воєнного літака ("Сушки", як його називають терористи у перехоплених розмовах) не може бути жодним виправданням.

Окрім індивідуальної відповідальності, невідворотну відповідальність за збиття МН17 понесе Російська Федерація , як держава. Передача злочинцям ЗРК “Бук” є очевидним порушенням міжнародного права, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним із ключових доказів у справі за позовом України до Росії, що нині розглядається Міжнародним судом ООН.

Відповідальність Росії за теракт не є абстракцією. Збиття літака МН17 розглядається також Європейським судом з прав людини у Страсбурзі та є частиною міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії",

– зауважили в українському МЗС.

Чому рішення суду – це важливий прецедент

17 листопада Суд зупинив потік російської брехні і встановив обставини злочину. Це рішення не зможе повернути загиблих, але відновлює справедливість для їхніх родин і всього цивілізованого світу.

Рішення суду у Гаазі фактично створює важливий прецедент, який має вплинути на всю архітектуру подальшого судового переслідування російських і проросійских терористів за їхні численні злочини в Україні. Після 8 років російської брехні та різноманітних спроб уникнути відповідальності, Суд чітко встановив вину за знищення цивільного літака.

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Також Суд визнав, що це лише проміжні вироки і аж ніяк не крапка в справі. Очікується, що вже наступного року відбудеться процес над іншими терористами, винними у знищенні цивільного літака.

На цьому моменті також наголосив президент України Зеленський, який заявив, що очікує від Суду, що замовники злочину також будуть покарані.

Для цього є всі передумови. Суд 17 листопада визнав, що так звані "ДНР"/"ЛНР", як мінімум з весни 2014 року, перебували під повним контролем Росії, яка вела проксі-війну проти України, а відповідно – т ерористи мали кураторів, які віддавали накази (одним із них був колишній радник президента Росії Владислав Сурков). Без цих кураторів російські терористи ніяк би не отримали з військової частини в Курську ЗРК "Бук" з екіпажем, що складався з російських вояків.

Також без кураторів з Росії цей "Бук" не прибув би до так званої "ДНР" і не повернувся назад до Росії після того, як ракета ЗРК знищила літак MH17.

Зло буде покаране

Рішення Суду від 17 листопада 2022 року стане важливим аргументом для європарламентарів, які найближчим часом будуть голосувати за те – визнавати чи ні Росію "державою, що є спонсором тероризму та яка використовує засоби тероризму".

Саме Росія стоїть за терактом і смертю 298 людей. Всі 8 років ця держава цинічно намагалася уникнути відповідальності за теракт та скинути провину на Україну, НЛО та будь-кого іншого. Нині стало зрозуміло, що загибель невинних пасажирів "Боїнга" була частиною великого і спланованого злочину – агресії проти України та окупації її території. У 2022 році цей злочин з гібридної війни переріс у відкрите вторгнення, жертвами якого стали мільйони людей.

Вирок суду має прискорити створення спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії в Україні. Тільки так вдасться відновити справедливість і покарати державу-терориста Росію.

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