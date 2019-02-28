Вирок у справі кримських "шпигунів", або Як один військовий став зрадником двох країн

Російський військовий суд визнав винними у державній зраді громадян РФ Дмитра Долгополова і його цивільну дружину Анну Сухоносову. Трапилося це 28 лютого, хоча затримали підозрюваних у Сімферополі ще у вересні 2017. Їх засудили за шпигунство на користь України, бо вони "визнали провину". При цьому слідство чомусь тривало понад рік.

Зрадник України

Анні Сухоносовій закидали, що її 2015 року завербував – десь на території "континентальної України" – працівник розвідки міноборони України полковник Ігор Клименко (в українських правоохоронних органах працює така людина – втім, це полковник поліції). А та, мовляв, залучила Дмитра Долгополова до співпраці з українською спецслужбою – за грошову винагороду.

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До 2014 року Долгополов був військовослужбовцем ЗСУ, але зрадив присягу і перейшов служити до росіян після анексії Криму. Військові, які колись служили разом з Долгополовим, та залишилися вірні обов'язку, розповідали про зрадника в одному ключі: до РФ пішов за гроші.



Анна Сухоносова: бухгалтер, фітнес-інструктор, "шпигунка"

У 2017 році Долгополов начебто сфотографував на смартфон якісь документи, які вважав секретними. І передав телефон Сухоносовій, щоб та через інтернет скинула фотографії до України.



Дмитро Долгополов: артилерист, військовий, зрадник України, "шпигун"

Чому Долгополов не міг їх скинути самостійно – невідомо. Як і невідомо, які саме відомості "намагалися передати" Долгополов та Сухоносова до України. Суд тільки вказав, що вони загрозливі для оборони Росії. Пару арештували і вивезли до Москви – у вересні 2017 року.

Дивіться відео про затримання Долгополова і Сухоносової:

Зрадник Росії

Слідство тривало довго – понад рік, аж до грудня 2018 року. Хоча слідчі запевняли, що Долгополов одразу дав свідчення, де в усьому зізнався. Після завершення слідства обох підозрюваних перевезли до Ростова (з невідомих причин), де й почався суд. Дев'ять судових засідань знадобилося суддям, щоб вивчити матеріали і винести вирок. Звісно, у цілковито закритому режимі.

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Сухоносовій присудили "всього" 9 років звичайного режиму, а от Долгополову – 10 років суворого режиму. Звісно, як переконують російські правоохоронці, обоє "шпигунів" гірко шкодують про вчинене. Саме тому вироки такі "м'які" – прокурори вимагали 20 років. До слова, у тому ж Ростові, кажуть, проживає ще один відомий засуджений за державну зраду персонаж – Віктор Янукович. Втім, український суд дав йому лише 13 років.