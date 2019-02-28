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      Вирок у справі кримських "шпигунів", або Як один військовий став зрадником двох країн

      830 Читать новость на русском
      Пару із Сімферополя засудили за "шпигунство" на користь України
      Пару із Сімферополя засудили за "шпигунство" на користь України / Screenshot

      Російський військовий суд визнав винними у державній зраді громадян РФ Дмитра Долгополова і його цивільну дружину Анну Сухоносову. Трапилося це 28 лютого, хоча затримали підозрюваних у Сімферополі ще у вересні 2017. Їх засудили за шпигунство на користь України, бо вони "визнали провину". При цьому слідство чомусь тривало понад рік.

      Зрадник України

      Анні Сухоносовій закидали, що її 2015 року завербував – десь на території "континентальної України" – працівник розвідки міноборони України полковник Ігор Клименко (в українських правоохоронних органах працює така людина – втім, це полковник поліції). А та, мовляв, залучила Дмитра Долгополова до співпраці з українською спецслужбою – за грошову винагороду. 

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      До 2014 року Долгополов був військовослужбовцем ЗСУ, але зрадив присягу і перейшов служити до росіян після анексії Криму. Військові, які колись служили разом з Долгополовим, та залишилися вірні обов'язку, розповідали про зрадника в одному ключі: до РФ пішов за гроші.

      Сухоносова
      Анна Сухоносова: бухгалтер, фітнес-інструктор, "шпигунка"

      У 2017 році Долгополов начебто сфотографував на смартфон якісь документи, які вважав секретними. І передав телефон Сухоносовій, щоб та через інтернет скинула фотографії до України.

      Долгополов
      Дмитро Долгополов: артилерист, військовий, зрадник України, "шпигун"

      Чому Долгополов не міг їх скинути самостійно – невідомо. Як і невідомо, які саме відомості "намагалися передати" Долгополов та Сухоносова до України. Суд тільки вказав, що вони загрозливі для оборони Росії. Пару арештували і вивезли до Москви – у вересні 2017 року

      Дивіться відео про затримання Долгополова і Сухоносової:

      Зрадник Росії

      Слідство тривало довго – понад рік, аж до грудня 2018 року. Хоча слідчі запевняли, що Долгополов одразу дав свідчення, де в усьому зізнався. Після завершення слідства обох підозрюваних перевезли до Ростова (з невідомих причин), де й почався суд. Дев'ять судових засідань знадобилося суддям, щоб вивчити матеріали і винести вирок. Звісно, у цілковито закритому режимі. 

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      Сухоносовій присудили "всього" 9 років звичайного режиму, а от Долгополову – 10 років суворого режиму. Звісно, як переконують російські правоохоронці, обоє "шпигунів" гірко шкодують про вчинене. Саме тому вироки такі "м'які" – прокурори вимагали 20 років. До слова, у тому ж Ростові, кажуть, проживає ще один відомий засуджений за державну зраду персонаж – Віктор Янукович. Втім, український суд дав йому лише 13 років.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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