Віряни УПЦ МП зірвали печатку Мінкульту на корпусі Лаври: справу розслідує поліція
Прихильники Московського патріархату ніяк не вгамуються. У середу, 19 квітня, прихожани УПЦ МП пошкодили захисні ролети, встановлені Мінкультом.
Віряни Московського патріархату зазначають, що комісія Мінкульту "живцем закрила людей у корпусі". На місці події працюють правоохоронці та карета швидкої допомоги, повідомляє 24 Канал.
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За справу взялась поліція
Після того, як представники Мінкульту опечатали чергове приміщення – один із корпусів Лаври, – розлючені віряни УПЦ МП зламали печатку та пошкодили захисні ролети.
Віряни пошкодили ролети на корпусі Лаври: відео
Наразі правоохоронці фіксують правопорушення та вирішують питання правової кваліфікації події.
На території Лаври виник черговий конфлікт: дивіться відео
На територію Києво-Печерської лаври прийшла також активна українська молодь з плакатами "Геть московського попа". Активісти вкотре закликають усіх прибічників Москви покинути територію заповідника і не пробивати чергове дно.
Прихильники УПЦ МП понищили майно Лаври: що відомо
- Про цей шокуючий факт після огляду комісії Мінкульту повідомив міністр Олександр Ткаченко. Він зазначив, що комісія здійснила огляд 3 пам'яток Києво-Печерської лаври, а саме: дзвіниці, галереї й входу до Ближніх печер.
- За словами Ткаченка, двері до пам'ятки були зачинені, тому члени комісії були змушені відкрити їх силоміць. Згодом він опублікував шокуючі фото, на яких чітко видно, як "похазяйнували" в печерах священники УПЦ МП.
- Крім того, міністр повідомив, що орендарі не вживали протипожежних заходів щодо цих приміщень та нагадав, що Києво-Печерська лавра є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- Пізніше стало відомо, що парафіяни УПЦ МП блокували вхід комісії до одного з приміщень на території Лаври. На місце прибули правоохоронці, які спробували відтіснити натовп та відчинити опечатану будівлю заповідника.