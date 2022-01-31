Вірять, що війна зі США, – російський політик про настрої росіян щодо вторгнення

Росія може розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Проте новий етап російсько-української війни не особливо цікавить росіян.

Війна Росії з Україною непопулярна. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман.

До теми Прості росіяни не розуміють, що таке SWIFT, – російський політик про санкції США

Гозман: Росіяни сильно не люблять США

Політик припустив, що у разі повномасштабної атаки Кремля росіяни думатимуть, що Росія воює не з Україною, а з американцями. Головним ворогом для Росії є саме США.

Люди сильно не люблять США. У те, що Україна загрожує нам (Росії – 24 канал) мало хто вірить. Те, що загрожують США вірить велика більшість. Саме тому це війна з американцями,

– наголосив Гозман.

Він також зауважив, що в Росії ніхто не хоче війни. "Люди хочуть не війни, а саме перемоги", – пояснив Гозман та сказав, що на це вплив має німецька пропаганда Другої світової війни.

ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, терцілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

"Те, що називається "победобесие" виробило відчуття про війну як свято. Вилітають ракети, нас зустрічають квітами, а потім парад перемоги. Люди забули, що мали 4 роки страждання. Про це люди зараз не пам'ятають, а їм здається, що з вами (Україною – 24 канал) буде так само легко. З вами легко не буде", – розповів опозиційний політик.

Що таке "победобесие" "Победобесие" є інтернет-мемом та "Победобесие" є інтернет-мемом та узагальнювальною назвою гіпертрофованої "переможної" істерії, а також "культу Перемоги" в путінській Росії. Поняття спрямоване на самовідданість ідеї "русскому миру".

Гозман пояснив позицію росіян щодо ймовірного вторгнення: дивіться відео

Вторгнення Росії: останні заяви