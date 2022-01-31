Вірять, що війна зі США, – російський політик про настрої росіян щодо вторгнення
Джерело:24 канал
Росія може розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Проте новий етап російсько-української війни не особливо цікавить росіян.
Війна Росії з Україною непопулярна. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман.
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Гозман: Росіяни сильно не люблять США
Політик припустив, що у разі повномасштабної атаки Кремля росіяни думатимуть, що Росія воює не з Україною, а з американцями. Головним ворогом для Росії є саме США.
Люди сильно не люблять США. У те, що Україна загрожує нам (Росії – 24 канал) мало хто вірить. Те, що загрожують США вірить велика більшість. Саме тому це війна з американцями,
– наголосив Гозман.
Він також зауважив, що в Росії ніхто не хоче війни. "Люди хочуть не війни, а саме перемоги", – пояснив Гозман та сказав, що на це вплив має німецька пропаганда Другої світової війни.Зверніть увагу! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, терцілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
"Те, що називається "победобесие" виробило відчуття про війну як свято. Вилітають ракети, нас зустрічають квітами, а потім парад перемоги. Люди забули, що мали 4 роки страждання. Про це люди зараз не пам'ятають, а їм здається, що з вами (Україною – 24 канал) буде так само легко. З вами легко не буде", – розповів опозиційний політик.
Що таке "победобесие""Победобесие" є інтернет-мемом та узагальнювальною назвою гіпертрофованої "переможної" істерії, а також "культу Перемоги" в путінській Росії. Поняття спрямоване на самовідданість ідеї "русскому миру".
Гозман пояснив позицію росіян щодо ймовірного вторгнення: дивіться відео
Вторгнення Росії: останні заяви
- Видання The New York Times повідомило, що масштабні санкції, якими США погрожують Росії у випадку її вторгнення в Україну, можуть зруйнувати економіку країни-агресора. Обмеження спричинять обвал рубля, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки
- Пані посол України в США заявила, якщо Росія зважиться на вторгнення, то не зупиниться тільки на Україні. Москва вдасться до атаки на європейську демократію.
- Олексій Резніков припустив, що Росія вже не втримає нову окуповану територію під час можливої посиленої атаки. Це неможливо через досвід та готовність військових України.