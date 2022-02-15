Вірю, що світ нас підтримає, – нардеп Бакунець про постанову Ради про невизнання бойовиків
Верховна Рада 15 лютого підтримала звернення до ООН та держав про невизнання легітимізації бойовиків. Одним з ініціаторів цього документу став нардеп Павло Бакунець.
Політик подякував парламенту за схвалення звернення. Зауважимо, документ підтримав 331 нардеп, повідомляє 24 канал.
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Щойно Верховна Рада підтримала ініційовану мною та колегами поставу. Вона про те, щоб звернутися до міжнародної спільноти з проханням не визнавати одіозних ідей Кремля, який хоче визнати незалежність самостворених та самопроголошених утворень на наших українських землях,
– розповів Бакунець.
Нардеп вірить, що міжнародна спільнота підтримає Україну.
"Зберігайте спокій, ми в безпеці, бо в нас міцна армія", – наголосив політик.
Бакунець прокоментував звернення до держав щодо невизнання бойовиків:
Куди направлять звернення
Документ з прохання не визнавати російських найманців Рада відправить в ООН, Єврокомісію, Європарламент, ПАРЄ, урядам та парламентам держав світу тощо
Що цьому передувало
- Ініціаторами визнання бойовиків на Донбасі стали російські комуністи.
- 14 лютого профільний комітет Держдуми підтримав одразу 2 проєкти постанови про визнання своїх маріонеток.
- 15 лютого російський парламент схвалив документ. Тепер його направлять президенту Володимиру Путіну.