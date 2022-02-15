Вірю, що світ нас підтримає, – нардеп Бакунець про постанову Ради про невизнання бойовиків

Верховна Рада 15 лютого підтримала звернення до ООН та держав про невизнання легітимізації бойовиків. Одним з ініціаторів цього документу став нардеп Павло Бакунець.

Політик подякував парламенту за схвалення звернення. Зауважимо, документ підтримав 331 нардеп, повідомляє 24 канал.

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Щойно Верховна Рада підтримала ініційовану мною та колегами поставу. Вона про те, щоб звернутися до міжнародної спільноти з проханням не визнавати одіозних ідей Кремля, який хоче визнати незалежність самостворених та самопроголошених утворень на наших українських землях,

– розповів Бакунець.

Нардеп вірить, що міжнародна спільнота підтримає Україну.

"Зберігайте спокій, ми в безпеці, бо в нас міцна армія", – наголосив політик.

Бакунець прокоментував звернення до держав щодо невизнання бойовиків:

Куди направлять звернення

Документ з прохання не визнавати російських найманців Рада відправить в ООН, Єврокомісію, Європарламент, ПАРЄ, урядам та парламентам держав світу тощо

Що цьому передувало