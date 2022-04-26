"Вірю – тому й живу": прониклива переписка доньки та матері-військової з Маріуполя

Українці продовжують титанічно боротися за нашу країну та, зокрема, Маріуполь. У мережі з'явилася зворушлива переписка доньки з її матір'ю-військовою, від якої очі на мокрому місці.

Російські окупанти днями та ночами гатять по Маріуполю. За два місяці вони фактично знищили усе місто. Попри це все в ньому все ще залишаються військові та мирні мешканці.

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Від переписки стискається серце

У мережі з'явився скриншот зворушливого спілкування. У ній донька намагається підтримати матір-військову, котра зараз перебуває у Маріуполі.

– Ті сходи, що на фото, завалилися повністю. Два рази дуже сильно вдарили. Нас бомблять.

– Тримайся, мамуся. Я поруч. Все буде добре. Віриш мені? Люблю тебе сильно!!! Скоро побачимося, обіцяю.

– Сидимо у касках і броніках. Вірю і тому живу.



Переписка мами-військової з донькою зворушує кожного / Скриншот

Коротко про ситуацію у Маріуполі

Місто вже протягом двох місяців перебуває у блокаді російських окупантів. За цей час вороги практично вщент зруйнували його, вбивши щонайменше 22 тисячі людей.

Металургійний комбінат "Азовсталь" став справжнім прихистком для мирного населення, а також військових. Тож підприємство російські загарбники безперестанку обстрілюють.

Відомо, що раніше Володимир Путін наказав припинити штурм "Азовсталі". Натомість окупанти вирішили не слухати президента Росії, продовжуючи бомбардування комбінату.

Українська сторона продовжує вимагати відкрити гуманітарні коридори. Але представники країни-агресорки вкотре зривають евакуацію з Маріуполя, а також примусово вивозять його мешканців до Росії.

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