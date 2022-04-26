"Вірю – тому й живу": прониклива переписка доньки та матері-військової з Маріуполя
26 квітня 2022 , 10:22Читать новость на русском
Джерело:телеграм "MRPL.CITY"
Українці продовжують титанічно боротися за нашу країну та, зокрема, Маріуполь. У мережі з'явилася зворушлива переписка доньки з її матір'ю-військовою, від якої очі на мокрому місці.
Російські окупанти днями та ночами гатять по Маріуполю. За два місяці вони фактично знищили усе місто. Попри це все в ньому все ще залишаються військові та мирні мешканці.
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Від переписки стискається серце
У мережі з'явився скриншот зворушливого спілкування. У ній донька намагається підтримати матір-військову, котра зараз перебуває у Маріуполі.
- – Ті сходи, що на фото, завалилися повністю. Два рази дуже сильно вдарили. Нас бомблять.
- – Тримайся, мамуся. Я поруч. Все буде добре. Віриш мені? Люблю тебе сильно!!! Скоро побачимося, обіцяю.
- – Сидимо у касках і броніках. Вірю і тому живу.
Переписка мами-військової з донькою зворушує кожного / Скриншот
Коротко про ситуацію у Маріуполі
- Місто вже протягом двох місяців перебуває у блокаді російських окупантів. За цей час вороги практично вщент зруйнували його, вбивши щонайменше 22 тисячі людей.
- Металургійний комбінат "Азовсталь" став справжнім прихистком для мирного населення, а також військових. Тож підприємство російські загарбники безперестанку обстрілюють.
- Відомо, що раніше Володимир Путін наказав припинити штурм "Азовсталі". Натомість окупанти вирішили не слухати президента Росії, продовжуючи бомбардування комбінату.
- Українська сторона продовжує вимагати відкрити гуманітарні коридори. Але представники країни-агресорки вкотре зривають евакуацію з Маріуполя, а також примусово вивозять його мешканців до Росії.
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