Окопи виявилися піщаними замками, – Гуменюк про настрої серед росіян після візиту ГУР в Крим

Українські розвідники ефектно висадилися у Криму на День Незалежності. Росіяни почали розуміти, що окопи на тимчасово окупованому півострові їм не допоможуть.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє 24 Канал.

Нагадаємо, що вночі 24 серпня підрозділ ГУР висадився поблизу населених пунктів Оленівка та Маяк. Бійці успішно виконали бойове завдання та повернулися. Президент Володимир Зеленський також підтвердив проведення цієї спецоперації.

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Загарбники починають щось розуміти

Гуменюк зауважила, що до росіян приходить розуміння, що їхні піщані окопи є такими ж самими надійними, як і піщані замки.

Вони зрозуміли, що все, що вони нарили, не знадобилося. Ну а слово Сили оборони України тримати вміють: якщо в серпні у Криму, то в серпні у Криму,

– наголосила речниця.

За її словами, через систематичну "бавовну" окупанти також намагаються посилити захист Кримського мосту.

"Це можливі заходи захисту, які вони зараз здатні вживати й свято вірити в те, що допоможе. Але це, напевно, як в тому старому анекдоті про лікування грязями. Не допоможе, але до землі звикнуть", – підсумувала Гуменюк.

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Окупанти панікують через повторну висадку українського десанту в Криму

У ГУР розповіли, що на території тимчасового окупованого Криму російські загарбники стривожено повідомляють про повторну висадку українського десанту, яка відбулась у західній частині півострова поблизу озера Донузлав.

У радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками України, російський окупант розповідає, що мовиться про населений пункт Новоозерне.

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У кого є квадрокоптери – дозволили підняти з узгодженням із "ракетосами", з усіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, у разі нападу – відбиваємо,

– каже загарбник.

Через це в ГУР зробили висновок, що підрозділи російської окупаційної армії мають проблеми з психологічною стійкістю та зі злагодженістю.