Паша "Мерседес" закликав Зеленського захистити та не кривдити Лавру: відео

10 березня від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" УПЦ отримала листа про розірвання договору про користування державним майном та будівлями на території заповідника. Тож до 29 березня 2023 року вони повинні покинути територію Лаври.

Однак попи московського патріархату ну дуже не хочуть покидати насиджені місця. Тож уже не раз зверталися з різними заявами до прихожан, які можна розбирати на цитати, пише 24 Канал.

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Чергову таку вони записали 14 березня на тлі самої Києво-Печерської Лаври. У ній намісник Лаври Павло звернувся й до президента Володимира Зеленського, намагаючись, улестивши, переконати його скасувати рішення про виселення попів.

Митрополит Павло заявив, що ще до виборів президента у 2019 році він молився до Бога. Однак не за воїнів, які воювали на Сході, чи долю України, а щоб той розповів, хто очолюватиме далі нашу державу. Саме тоді буцімто Господь розповів Павлу, що саме Володимир Зеленський стане президентом.

Ба більше, за це молився не лише намісник, а й нібито усі брати монастиря та парафіяни.

На таку звістку від Павла Володимир Зеленський, за словами самого попа, дуже зрадів і заявив, що "якщо мене виберуть, я навіть похрещусь". І за такі свої переживання намісник, також відомий під прізвиськом Паша "Мерседес", закликав захистити Лавру.

І тепер його прошу: якщо ми за нього молилися, щоб він став президентом, щоб він нашу Лавру не кривдив, а навпаки захищав,

– заявив він.

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Президент захищатиме Лавру

Звісно, що один із найбільших християнських центрів України, ба більше, пам'ятку історії та архітектури нашої держави президент захищатиме та не кривдитиме. І, зокрема, для захисту парафіян від московського впливу та святинь від можливих викрадень, представникам УПЦ МП варто покинути її територію.

Зазначимо, що міністр культури Ткаченко раніше заявив, що знаючи загарбницькі наміри прислужників Москви, у монастирі проведуть додаткову ревізію мощей і музейних експонатів. Тож він застеріг представників УПЦ МП, щоб ті нічого не вкрали.

Однак попри рішення Мінкульту попи не хочуть здаватися "без бою". 13 березня намісник лаври в опублікованому відео на ютуб-каналі святині заявив, що ченці не будуть виїжджати з Лаври.

Заяви представників УПЦ МП та РПЦ через виселення з Лаври