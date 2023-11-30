На Тернопільщині із собору виселили УПЦ МП: без скандалу не обійшлось

Суд постановив повернути Свято-Миколаївський собор у Кременці на Тернопільщині у державну власність. Однак священнослужителі УПЦ МП кілька місяців відмовлялися передати приміщення.

Аби рішення суду врешті виконали, туди прийшли правоохоронці. Про це повідомив начальник Головного управління поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко. Собор передали Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику, інформує 24 Канал.

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На території собору також було розташоване регентське училище. Студентів та викладачів перевезли у приміщення, які заздалегідь підготували. Там вони зможуть продовжити навчання.

Дякую поліцейським та співробітникам іншим правоохоронних структур за якісно виконану професійну роботу. Усі заходи пройшли з дотриманням чинного законодавства та без порушень громадського порядку,

– написав Зюбаненко.

УПЦ МП має звільнити церкву у Київській області

Релігійна громада має звільнити Михайлівську церкву у місті Переяслав-Хмельницький на Київщині. Таке рішення ухвалив господарський суд Київської області, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики. Так Феміда підтримала Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав".

Як повідомляло одне з місцевих видань, за часів Віктора Януковича будівлю передали УПЦ МП. За словами директора заповідника "Переяслав", Мінкульт у 2010 році зобов'язав екскерівника закладу укласти угоду зі Свято-Михайлівською парафією УПЦ. Усе, аби землю передали на постійне безоплатне користування.

У Держетнополітики повідомили, що станом на 1 листопада від початку повномасштабного вторгнення до ПЦУ перейшли 884 релігійні громади УПЦ МП.