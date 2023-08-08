Вступ до вишу та право на відстрочку: чи є обмеження за віком та освітою

Багато чоловіків в Україні користуються правом на освіту, щоб уникнути мобілізації. Згідно з даними МОН, цьогоріч кількість контрактників в університетах зросла аж на 82%, якщо виокремити лише чоловіків.

В університетах поменшала кількість студенток і студентів до 20 років, якщо порівнювати з минулим роком. Натомість різко зросла кількість студентів у віці 30 – 50 років.

До теми Відстрочка від мобілізації для студентів: хто має право, а кого можуть призвати

Адвокатка Марина Бекало погоджується, що зростання кількості студентів чоловіків в навчальних закладах з великою ймовірністю пов'язана з уникненням від призову під час мобілізації. Але з юридичної точки зору студенти-чоловіки призовного віку нічого не порушують.

Як ми бачимо, закон не встановлює будь-яких обмежень щодо віку здобувачів освіти, вже наявної вищої освіти, а також країни здобуття освіти. Тобто це може бути як український навчальний заклад, так і іноземний,

– додала вона.

Чи може заклад відрахувати студента через порушення правил військового обліку

Постанова КМУ №1487, яка затверджує правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, передбачає прийняття на навчання в заклади освіти тільки після взяття їх на військовий облік в ТЦК СП.

А це означає, що чоловік має стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію, отримати військово-обліковий документ, з усіма витікаючими наслідками. Але цієї умови навчальні заклади не дотримуються, адже юридично вони не відповідають профільному законодавству про освіту,

– пояснила адвокатка

Правила вступу на навчання, згідно з законом про освіту, не передбачають умов дотримання військового обліку вступниками. У внутрішніх правилах навчальних закладів про умови вступу на навчання також не зазначаються такі вимоги. Тож виші заклади не мають підстав не прийняти вступника на навчання, а також відрахувати здобувача освіти у зв’язку із порушенням ним правил військового обліку.

Виші в Україні не можуть не прийняти вступника на навчання, а також відрахувати його, якщо він порушив правила військового обліку (стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію, отримати військово-обліковий документ). Іноземні виші теж радо приймають вступників з України на віддалену форму навчання.

Навіть якщо відпрацювати ці прогалини в законі про освіту, глобально це не зменшить кількість вступників на навчання чоловіків призовного віку. Студенти денної або дуальної форми іноземних навчальних закладів також мають право на відстрочку.

Тож Марина Бекало переконана, щоб чоловіки не зловживали своїми правами на відстрочку, необхідно внести відповідні зміни до ст. 23 Закону про мобілізацію в частині надання відстрочки студентам та аспірантам.