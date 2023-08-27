У Чорному морі загострилися бої біля "вишок Бойка", – британська розвідка

Напруга у Чорному морі залишається високою. Між українськими військовими й окупантами загострилися бої біля нафтових і газових платформ.

Про це повідомила розвідка Великої Британії. Зауважимо, що йдеться про газові й нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою – так звані "вишки Бойка".

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Британська розвідка про бої і важливість "вишок Бойка"

У відомстві зазначили, що бої точилися між українськими та російськими морськими й повітряними силами. Нагадали, що минулого тижня ворожий бойовий літак намагався обстріляти військовий малий катер, що перебував біля платформи на північному заході моря.

Платформи мають цінні ресурси вуглеводнів. Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, місця посадки вертольотів і розміщення ракетних систем великої дальності,

– зауважили у британській розвідці.

Додали, що платформи експлуатуються компанією "Чорноморнафтогаз", яка була захоплена так званою окупаційною владою Криму в 2014 році.

"Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна завдала ударів по кількох контрольованих Росією платформах. І Росія, і Україна також періодично захоплювали їх військами", – зазначили у розвідці Британії.

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