Один із пунктів контролю Чорного моря: чим важливі "вишки Бойка"
Україна повернула "вишки Бойка" під свій контроль. Окупанти використовували їх для радіотехнічної розвідки. Там були розташовані радіолокаційні станції, які допомагали забезпечувати ракетні пуски та супроводжувати необхідну ракетну техніку.
Військовий експерт Петро Черник пояснив 24 Каналу, що повернення "вишок Бойка" під контроль України понизить ефективність управління Росією такого озброєння. Однак не скасує його, бо ворог ще має відповідну апаратуру на узбережжі Криму.
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"Вишки Бойка" успішно використовувались для радіотехнічної розвідки. Там були розташовані різноманітні радіолокаційні станції, які допомагали забезпечувати ракетні пуски і супроводжувати усю необхідну ракетну техніку до наших південних кордонів, особливо до Одещини", – пояснив він.
Росіяни можуть спробувати відбити "вишки Бойка"
Петро Черник припустив: є ймовірність, що окупанти намагатимуться відновити контроль над "вишками Бойка". Він пояснив, від чого усе залежатиме.
Допускаю, що це може статись. Тут вже буде гра майстерності, хто краще володіє тактичною постановкою. Найкращі засоби, насамперед для виявлення невеликих моторних човнів і їхнього ураження. Війна набирає обертів, і в цій частині зокрема,
– вважає військовий експерт.
Повернення "вишок Бойка" під контроль України: дивіться відео
Україна повернула під контроль "вишки Бойка"
- Українські захисники повернули під контроль держави так звані "вишки Бойка". Унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели сили підрозділів ГУР МО України. Під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна".
- Раніше на цих об'єктах активно проводили операцію українські військові. Ці вишки перебували під окупацією росіян ще з 2015 року. Після початку повномасштабного вторгнення російські загарбники активно використовували "вишки Бойка" у військових цілях.
- Крім цього, Україна повернула й самопідіймальні бурові установки "Таврида" і "Сиваш". Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї. Також під час однієї з фаз операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою літак окупантів отримав ураження і змушений був відступити.
- Зауважимо, що 27 серпня британська розвідка повідомляла, що в районі "вишок Бойка" відновилися сутички. Це сталося після інциденту, коли ворожий винищувач спробував вразити український військовий малий катер, розташований поблизу платформи в північно-західному районі Чорного моря.