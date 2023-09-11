Один із пунктів контролю Чорного моря: чим важливі "вишки Бойка"

Україна повернула "вишки Бойка" під свій контроль. Окупанти використовували їх для радіотехнічної розвідки. Там були розташовані радіолокаційні станції, які допомагали забезпечувати ракетні пуски та супроводжувати необхідну ракетну техніку.

Військовий експерт Петро Черник пояснив 24 Каналу, що повернення "вишок Бойка" під контроль України понизить ефективність управління Росією такого озброєння. Однак не скасує його, бо ворог ще має відповідну апаратуру на узбережжі Криму.

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"Вишки Бойка" успішно використовувались для радіотехнічної розвідки. Там були розташовані різноманітні радіолокаційні станції, які допомагали забезпечувати ракетні пуски і супроводжувати усю необхідну ракетну техніку до наших південних кордонів, особливо до Одещини", – пояснив він.

Росіяни можуть спробувати відбити "вишки Бойка"

Петро Черник припустив: є ймовірність, що окупанти намагатимуться відновити контроль над "вишками Бойка". Він пояснив, від чого усе залежатиме.

Допускаю, що це може статись. Тут вже буде гра майстерності, хто краще володіє тактичною постановкою. Найкращі засоби, насамперед для виявлення невеликих моторних човнів і їхнього ураження. Війна набирає обертів, і в цій частині зокрема,

– вважає військовий експерт.

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Україна повернула під контроль "вишки Бойка"