Двотижнева операція зі збиттям Су-30 ворога: як українські захисники звільняли "вишки Бойка"
Джерело:"РБК-Україна"
Українські розвідники провели декілька операцій у Чорному морі, зокрема, звільнили так звані "вишки Бойка". Один з командирів спецпідрозділу, що брав участь в операції, розповів про це детальніше.
Власне, командир групи переносного зенітно-ракетного комплексу спецпідрозділу "Артан" Олександр з позивним "Лютий" прокоментував це питання в інтерв'ю українським журналістам. За його словами, його побратими виконують чимало завдань в акваторії Чорного моря.
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Як відбувалась деокупація "вишок"
Звільнення "вишок Бойка" можна назвати однією з найвідоміших операцій, що здійснив "Артан". Зауважимо, що йдеться про бурові газовидобувні платформи, які стоять на шельфі Чорного моря між островом Зміїний і західним узбережжям Криму.
Російські окупанти під час того, як спецпризначенці прямували до "вишок" на катерах, з авіації намагались уразити військових. Однак їм не вдалось зірвати план.
Під час операції на "вишках Бойка" я відпрацьовував із ПЗРК і з катера. І зі своїм другим номером працював потім з самої "вишки" – це тоді, коли була операція з порятунку "Конана". Тоді ми попередньо збили два Су-30, хоча це ще не підтверджена інформація,
– пригадав Олександр.
Також спецпризначень констатував, що, як правило, завдання групи ПЗРК під час таких операцій полягає зовсім не в тому, аби збити якомога більше російських літаків.
Відповідні військові повинні спрацювати на випередження та працювати на збереження особового складу. Зокрема, випустити ракети ще до того, як у зону їхньої дії потрапив ворожий літак.
Це може спричинити наказ з боку командування противника – розвернути авіасудно та летіти з поля бою.Зверніть увагу! Загалом ця операція тривала два тижні, оскільки наші спецпризначенці очікували на момент, коли ворог виведе з "вишок" частину особового складу.
Більше про це
- 11 вересня в Головному управлінні розвідки повідомили про повернення контролю над "вишками Бойка". Важливо, що бурові платформи були окуповані загарбниками від 2014 року.
- Названі на честь нардепа Юрія Бойка ці "вишки" були тому, що їх на початку 2010-их років привласнив собі проросійський політик від уже забороненої партії "ОПЗЖ".
- Після окупації Криму Росія "націоналізувала" ці об'єкти. А от зараз вони належать українському державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз".