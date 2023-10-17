Двотижнева операція зі збиттям Су-30 ворога: як українські захисники звільняли "вишки Бойка"

Українські розвідники провели декілька операцій у Чорному морі, зокрема, звільнили так звані "вишки Бойка". Один з командирів спецпідрозділу, що брав участь в операції, розповів про це детальніше.

Власне, командир групи переносного зенітно-ракетного комплексу спецпідрозділу "Артан" Олександр з позивним "Лютий" прокоментував це питання в інтерв'ю українським журналістам. За його словами, його побратими виконують чимало завдань в акваторії Чорного моря.

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Як відбувалась деокупація "вишок"

Звільнення "вишок Бойка" можна назвати однією з найвідоміших операцій, що здійснив "Артан". Зауважимо, що йдеться про бурові газовидобувні платформи, які стоять на шельфі Чорного моря між островом Зміїний і західним узбережжям Криму.

Російські окупанти під час того, як спецпризначенці прямували до "вишок" на катерах, з авіації намагались уразити військових. Однак їм не вдалось зірвати план.

Під час операції на "вишках Бойка" я відпрацьовував із ПЗРК і з катера. І зі своїм другим номером працював потім з самої "вишки" – це тоді, коли була операція з порятунку "Конана". Тоді ми попередньо збили два Су-30, хоча це ще не підтверджена інформація,

– пригадав Олександр.

Також спецпризначень констатував, що, як правило, завдання групи ПЗРК під час таких операцій полягає зовсім не в тому, аби збити якомога більше російських літаків.

Відповідні військові повинні спрацювати на випередження та працювати на збереження особового складу. Зокрема, випустити ракети ще до того, як у зону їхньої дії потрапив ворожий літак.

Це може спричинити наказ з боку командування противника – розвернути авіасудно та летіти з поля бою.

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11 вересня в Головному управлінні розвідки повідомили про повернення контролю над "вишками Бойка". Важливо, що бурові платформи були окуповані загарбниками від 2014 року.

Названі на честь нардепа Юрія Бойка ці "вишки" були тому, що їх на початку 2010-их років привласнив собі проросійський політик від уже забороненої партії "ОПЗЖ".

Після окупації Криму Росія "націоналізувала" ці об'єкти. А от зараз вони належать українському державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз".

Загалом ця операція тривала два тижні, оскільки наші спецпризначенці очікували на момент, коли ворог виведе з "вишок" частину особового складу.