Вишукують коригувальників артилерії ЗСУ: як росіяни тиснуть на жителів Херсонщини

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини дуже складна гуманітарна ситуація. Росіяни здійснюють серйозний тиск на українців.

Окупанти застосовують різного роду фільтраційні заходи. Про це 24 каналу сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Маразм продовжується

За словами очільника Херсонської облради, військові держави-агресорки шукають людей, які корегують вогонь, співпрацюють із ЗСУ та СБУ. "Це відбувається на постійній основі", – наголосив Соболевський.

Крім того, додає він, росіяни намагаються продовжувати політику примусової паспортизації наших людей. Мовиться, зокрема, й про депортацію з певних громад.

Вони здійснюють величезний психологічний тиск на людей, щоб вони виїжджали з тих населених пунктів, де їхнє перебування є незручним. В першу чергу там, де розміщені військові склади, і вони не хочуть, щоб корегували вогонь,

– зауважив Соболевський.

Ба більше, окупанти продовжують свою мантру "Росія тут назавжди". Як зазначає голова Херсонської обласної ради, до кінця року вони хочуть повністю заборонити використання гривні. А також – проводять божевільні конкурси на "лідера суспільства", який має розвивати російську Херсонщину.

"Це таке. Головне, щоб наших людей не чіпляло. А взагалі вони цей маразм продовжують", – підсумував Соболевський.

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