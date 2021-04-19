Не очікували: висилка чеських дипломатів з Москви паралізує роботу посольства

Через те, що Чехія вислала 18 російських дипломатів, Росія у відповідь вислала 20 чеських дипломатів. У Празі вже заявили, що це паралізує роботу їхнього посольства в Москві.
Джерело:Радіо Прага
Річ у тому, що в Москві працює всього 60 чеських дипломатів, а в Празі – вдвічі більше російських.
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Що ще кажуть в Чехії
Міністр закордонних справ Чехії Ян Гамачек повідомив, що інцидент значно вплине на роботу посольства.
Висилка 20 чеських дипломатів з Москви паралізує чеське посольство,
– сказав Ян Гамачек.
За словами міністра, відповідь Росії на висилку дипломатів є непропорційною. Справа в тому, що в російському посольстві у Чехії працює орієнтовно 120 працівників, натомість у чеському в Москві – всього 60 людей.
Як вплине видворення чеських дипломатів на роботу посольства
Чеське посольство в Москві мають покинути 20 працівників, серед яких 16 – дипломати. Серед них найвищий дипломат – заступник посла. За словами керівника відділу закордонної політики канцелярії президента Рудольфа Їндрака, Москву покине практично все політичне відділення посольства.
До того ж Ян Гамачек розповів, що закрити доведеться все економічне відділення. Єдине, що продовжує працювати – це консульський відділ.
Що передувало цьому
- 17 квітня Чехія вислала з країни 18 російських дипломатів. Причина в тому, що чеські спецслужби ідентифікували їх як офіцерів кремлівських спецслужб.
- Їх підозрюють у причетності до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. Тоді загинуло 2 людей.
- 18 квітня Росія заявила, що у відповідь висилає 20 чеських дипломатів.
- Велика Британія підтримала рішення Чехії вислати російських дипломатів.
- Україна також підтримала висилку російських дипломатів з Чехії.