З Чехії до Росії 19 квітня видворили 18 російських дипломатів. Причина в тому, що Чехія підозрює російські спецслужби у вибухах у Врбетіце в жовтні 2014 року. На фото під час від'їзду росіян помітно, що вони взяли до Росії навіть прасувальну дошку.
Джерело:24 канал
Російські дипломати вилетіли з Чехії до Москви спеціальним урядовим бортом Іл-96.
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Росіяни забрали з собою безліч речей
Чеський інформаційний телеканал ČT24 опублікував фото видворення російських дипломатів до Москви. На фото помітно, що росіяни брали з собою безліч речей. Окрім численних валіз та картонних коробок, видно навіть прасувальну дошку.
Вислані російські дипломати забрали з Чехії, що тільки могли /Фото ČT24
Росіяни брали з собою безліч речей / Фото ČT24
Російські дипломати покинули Чехію 19 квітня /Фото ČT24
До речі, Чехія прийняла рішення вислати російських дипломатів 17 квітня. Держава підозрює їх у шпигунстві на користь російських спецслужб. Чеські спецслужби ідентифікували їх як офіцери російських спецслужб Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління.
Коротко про скандал
- Після оприлюднення інформації Росія відповіла на дії Чехії. Тоді російський депутат Дмитро Новіков повідомив, що "18 дипломатів – це вже зовсім надзвичайні речі. Причому немає ніяких видимих підстав для цього".
- Та підставу в Чехії назвали – причетність російських агентів ГРУ, яких звинувачують в отруєнні Скрипалів, до вибухів на складах боєприпасів у Чехії.
- Вибухи відбулись у чеському Врбетіце 16 жовтня і 3 грудня 2014 року. Через них загинуло 2 людей.
- 18 квітня Росія у відповідь заявила, що висилає 20 чеських дипломатів.
- 20 квітня Євросоюз підтримав звинувачення Чехії в сторону Росії щодо вибухів боєприпасів у Врбетіце.