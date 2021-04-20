З Чехії до Росії 19 квітня видворили 18 російських дипломатів. Причина в тому, що Чехія підозрює російські спецслужби у вибухах у Врбетіце в жовтні 2014 року. На фото під час від'їзду росіян помітно, що вони взяли до Росії навіть прасувальну дошку.

Російські дипломати вилетіли з Чехії до Москви спеціальним урядовим бортом Іл-96.

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Росіяни забрали з собою безліч речей

Чеський інформаційний телеканал ČT24 опублікував фото видворення російських дипломатів до Москви. На фото помітно, що росіяни брали з собою безліч речей. Окрім численних валіз та картонних коробок, видно навіть прасувальну дошку.



Вислані російські дипломати забрали з Чехії, що тільки могли /Фото ČT24



Росіяни брали з собою безліч речей / Фото ČT24



Російські дипломати покинули Чехію 19 квітня /Фото ČT24

До речі, Чехія прийняла рішення вислати російських дипломатів 17 квітня. Держава підозрює їх у шпигунстві на користь російських спецслужб. Чеські спецслужби ідентифікували їх як офіцери російських спецслужб Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління.

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