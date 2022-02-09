Дикість та грубість, – українські політики відповіли Путіну на слова "терпи, моя красунечко"

Володимир Путін осоромився, коли вжив щодо України рядки з непристойної пісні. Ці слова очільника Кремля обурили не лише українців, а й самих росіян.

Російський президент закликав Україну "виконувати" мінські зобов'язання словами "терпи, моя красунечко" з пісні гурту "Красная плєсєнь". Мовляв, якщо Київ взяв на себе зобов'язання, то має їх дотримуватися. Зауважимо, що насправді саме Росія блокує домовленості.

До теми "Терпи, моя красуне": у Путіна пояснили, що він мав на увазі, коли звертався до Зеленського

Реакція українських політиків

Президент Володимир Зеленський відповів, що Україна насправді красива держава, однак слово "моя" з вуст Путіна звучить вже занадто.

Україна – справді красуня. Але те, що він каже про Україну "моя", мені здається, це – вже трохи занадто,

– сказав український президент.

Він зазначив, що наша країна терпляча, адже це важливо для всієї Європи й навіть самих росіян. Адже, мовляв, саме від терпіння України залежить ескалація.

Водночас радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав слова Путіна "політичним хамством". Вони свідчать про слабкість та невпевненість. "Кожен прояв подібної політичної PR-агресії – це визнання чіткого усвідомлення своєї неправоти", – вважає політик.

Притула висміяв очільника Кремля

Політик та шоумен Сергій Притула навіть записав відеозвернення після заяви Путіна. Він комічно додав, що "не має звички коментувати маразми літнього російського дзюдоїста", однак змовчати після останніх слів агресора політик не може.

Україна житиме довго і щасливо, а тебе, лисий ботокс, розберуть колись на запчастини,

– наголосив Притула.

Політик навіть згадав російський вірш, який, на його думку, описує майбутнє Путіна:

"Як у нашого попа,

У попа Єрошки

Дівки відірвали ***,

Носять замість брошки".

Замість слова "піп" Притула закликав вставити "Путін".

Дивіться відеореакцію Притули на слова Путіна:

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що хвалити чи критикувати українських президентів будуть самі українці. Очільнику Кремля ексурядовець порадив радіти втікачем Віктором Януковичем, який переховується у Росії. "Подобається чи ні – терпіть", – наголосив політик.

Аваков порадив Путіну також терпіти: відео

Путін боїться, щоб ці слова не використали проти нього

Фінансист Сергій Фурса схарактеризував заяву Путіна словами "вульгарний й огидний жарт", що є "криком про допомогу маленького хлопчика, який досі сидить в очільнику Кремля".

Фурса вважає, що Путін боїться, що одного дня в Кремль зайде Рамзан Кадиров чи "інший бородатий чоловік" і скаже йому "подобається не подобається – терпи моя красуня". Агресор, мовляв, прокидається з цією думкою ночами в холодному поті.

Єдине, що ми можемо пообіцяти Путіну, що якщо він рятуватиметься втечею від бородатого мужика з відомими намірами, то ми надамо притулок. Десь під Львовом. І можемо обіцяти, що його образ там не викличе жодного сексуального бажання,

– зазначив експерт.

До речі, політолог Віктор Таран опублікував мем на цю тему. На ньому зображені чоловіки з труною за вікном очільника Кремля. Експерт підписав цю картинку іронічними словами: "Подобається, чи не подобається – пора, моя красунечко".

Нардепка від "Голосу" Інна Совсун назвала слова російського президента "дикунськими, як і його країна". Політикиня також обурилася через відповідь Зеленського, який мав би акцентувати не на "красивій" Україні, а на "гордій, сміливій та сильній".

Країна-жінка, за яку можна поборотися, як за приз. Річ, яку отримає сильніший, нахабніший, а не той, кого вона сама обере. Ні, ні і ще раз – ні. До біса таке терпіння. До біса такі порівняння,

– сказала Совсун.

Журналіст Денис Казанський назвав Путіна "придуркуватим дідом, який цитує пісні для дегенератів". Він наголосив, що пісню "Красної плєсєні" слухали у 90-их хіба "виродки". У 2022 році з'ясувалося, що до них належав і президент Росії Володимир Путін.

Словами Путіна обурилася й росіяни

Хвилю негативу слова очільника Кремля викликали не лише в Україні. У твітері нею масово почали обурюватися самі росіяни:

"Насправді путінське "подобається, не подобається – терпи, моя красунечко" – це те, що він вже 22 роки робить з Росією та її виборцями";

"Ці слова про "терпи, моя красунечко" треба внести у конституцію, як національну ідею терпеливого російського народу";

"Бридке, ганебне чудовисько, яке викликає огиду. Я хотіла б, щоб ім'я його у майбутньому було викреслене звідусіль, щоб було знищено все, що пов'язане з його ім'ям, щоб сліду від нього не залишилося. Був глист, але ім'я його зникло".

"Путін звернувся до Києва фразою "подобається, не подобається – терпи, моя красуня". А як ще висловлюватись президентові великої країни, якщо не жартами про зґвалтування?";

"Цитатами ось із таких віршів "найбільший геополітик" спілкується зі світом. Хамське бидло. Йому місце на зоні, а не в Кремлі".

Чим обурюють слова Путіна

Слова "терпи, моя красунечко" є рядками з вульгарної пісні про зґвалтування гурту "Красная плєсєнь". Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент, мовляв, не слухав цю пісню, тому не вбачав "недобрий натяк на сексуальний підтекст". Ці слова агресор нібито "взяв з фольклору".

Вражає ще те, що слова з таким підтекстом російський президент вжив на брифінгу з французьким лідером Еммануелем Макроном.