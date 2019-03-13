Висока вартість перевезення вантажів залізницею привела до падіння обсягів перевезень, – експерт

Вартість перевезення вантажів в Україні в доларовому еквіваленті вище в порівнянні з близькими до умов України країнами СНД, в тому числі з Росією в 1,75 рази, і з Казахстаном в 1,66 рази.

При цьому Україна продовжує піднімати ціни на перевезення по залізничній дорозі, що прямо б'є по промисловцях і бізнесу, піднімаючи рівень споживчих цін. Про це повідомив глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко на своїй сторінці в Facebook.

"Росія і Казахстан, піклуючись про збільшення промислового виробництва і збереження конкурентної переваги на зовнішніх і внутрішніх ринках, не стали максимально підвищувати ціни на вантажні з/д перевезення. Так, підвищення цін в 2018 році в порівнянні з 2013 роком в перерахунку на 1 тонну/км в національній валюті в Росії склало 12,5%, а в Казахстані навпаки відбулося зниження на 9,1%! У той же час Україна підвищила ціни на 110,5% (або в 2,1 раза), що особливо сильно вдарило по вітчизняних виробниках, які були змушені знизити обсяг перевезення з/д транспортом з 442 млн тонн у 2013 році до 322 млн тонн в 2018 році", – повідомив експерт.

За словами Криворучка, в особливо поганому становищі опинилися аграрії.

"Положення аграрного сектора, велика частина лінійних елеваторів якого фактично відрізана від залізничних перевезень, взагалі катастрофічна. У гірників і металургів ситуація теж не сильно краще – на складах скупчилися сотні тисяч, навіть в сукупності мільйони тонн готової, але не вивезеної продукції", – заявив Криворучко.

При цьому, за словами голови Асоціації, плановане подальше збільшення вартості витрат на залізничні перевезення буде автоматично зменшувати обсяг перевезень залізничним транспортом і обсяг доходів УЗ, що одночасно зі збитковістю пасажирських перевезень буде вимагати постійного підвищення залізничних тарифів для покриття витрат і дефіциту оборотних коштів АТ "Укрзалізниця", – говориться в його публікації.

"Все це свідчить про катастрофічну неефективність українських залізниць, які в черговий раз намагаються підвищити і без того високий тариф на свої перевезення, переклавши тягар відповідальності за свою неефективність на національних виробників", – резюмує автор.