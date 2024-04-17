Високогір'я Карпат у квітні замело снігом: фото зимової казки

У Карпатах випав сніг. Зокрема, засніжило на горі Піп Іван Чорногорський, що на межі Івано-Франківщини та Закарпаття, та у горах Буковини.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост написав, що на горі Піп Іван 6 градусів морозу. Голова Селятинської територіальної громади, що у Вижницькому районі Буковини, Валерій Полянчук розповів, що до них повернулась зима, пише 24 Канал.

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У Карпатах випав сніг

Станом на 9:00 17 квітня 2024 року на горі Піп Іван хмарно, невеликий сніг, вітер східний 6 метрів за секунду, температура повітря 6 градусів морозу,

– розповіли на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.



На горі Піп Іван випав сніг / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

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У Вижницькому районі Чернівецької області також засніжило.

"Слава Богу, за зелену травичку в половині квітня, але щось забілілось, а приказка змістовна тепер. Вовк зиму не з'їв", – заявив очільник Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук, пише "Молодий Буковинець"

В Карпатах на Буковині випав сніг / Фото Полянчука

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