Високогір'я Карпат знову замело снігом: казкове фото

26 листопада 2021 , 13:16
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Джерело:

фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту

На горі Піп Іван Чорногірський, що на високогір'ї Карпат, знову морозна і сніжна погода. Зранку 26 листопада температура повітря опустилась на вершині до -4 градусів.

Рятувальники у фейсбуці показали фото колишньої обсерваторії, яка розташована на горі. Її засипало снігом.

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Яка погода у Карпатах

Зранку погода на горі Піп Іван Чорногірський є хмарною. Рятувальники відзначають, що видимість там обмежена. Вітер – південно-західний, зі швидкістю 12 – 13 метрів за секунду. Користувачі в коментарях жартома пишуть, щоб відправили трішки снігу до Львова.


Піп Іван Чорногірський замело снігом / Фото гірських рятувальників

Погода в Україні

  • 26 листопада у більшості регіонів буде сухо та сонячно. У західних областях можливі дощі. У більшості областей України уночі синоптики передбачають морози від -1 до -7 градусів. Найхолодніше буде на Сході країни.
  • Під час новорічних свят погода буде морозною. Водночас синоптики попередили, що снігу очікувати не варто. Зокрема тому, що "сніговий покрив не встигне лягти".
  • Метеорологи прогнозують, що зима може розпочатись наприкінці січня і тривати до кінця лютого або початись наприкінці грудня і тривати до кінця січня. Є ще один варіант – вона протримається з грудня по лютий.
Автор: Олег Терещенко