"Амбітна ціль": чи вистачать Росії сил для захоплення Харкова
ЗМІ пишуть про те, що Владімір Путін нібито планує завершити так звану "СВО" взяттям Харкова. Утім, нині немає ознак жодного наступу окупантів на це місто. Також у ворога немає можливостей для розв'язання амбіційних завдань.
Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що Харків – це суперамбіційне завдання для росіян. Натомість у Харківській області загарбники все ж таки хочуть захопити Куп'янськ.
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"Ставлять мету – вийти на позиції на березі річки Оскіл, що досі було нездійсненно. І це є дуже – дуже складним завданням. Харків – це дещо надзвичайне, зовсім особливе", – наголосив Шарп.
Це потребує колосальних додаткових сил. Аби про це бодай замислитися, треба, аби у росіян з'явилася значна кількість військ. Оскільки Росія не проводила мобілізацію, тож є сумніви, чи є у ворога додаткові бойові частини.
Військовий оглядач зауважив, що, якщо Кремль відчує те, що в України несприятлива перспектива щодо допомоги від західних союзників, то тоді амбіції та мрії Росії можуть стати масштабнішими – аж до захоплення дуже великих територій.
Поки що все це пов'язано з реальними фактами на землі. А вони свідчать, що є мета захопити Донецьку область. Можливо, шматок Харківської області. До цього їм далеко,
– переконаний Давид Шарп.
Утім росіяни намагаються покроково до цього прагнути. Якщо ж українська держава опиниться у поганій ситуації з постачанням зброї, зауважив військовий оглядач, можливості російської армії щодо територіальних захоплень зростуть.
Яка ситуація у Харкові: новини
- Росіяни вдень 27 березня вдарили по Харкову. Загарбники атакували житловий мікрорайон міста – багатоквартирні будинки. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.
- Обстріляли окупанти Харків і 26 березня. Є влучання в об'єкти в районі житлової забудови. Росіяни вдарили по гуртожитку одного з навчальних закладів. Відомо про одного постраждалого.
- Тим часом місто оговтується від російських атак по об'єктах енергетики. Ворог вдарив по них 22 березня. Так у Харкові намагаються повернути гарячу воду. Водночас світло у місті подають за графіком.