"Не буде чим стріляти": чи є ризик, що після активної весни настане період позиційної війни

НАТО визнає, що західні країни не були готові до таких інтенсивних бойових дій в Україні. На початку повномасштабного вторгнення ЗСУ не вистачало боєприпасів, проте зараз ситуація суттєво змінилася.

У Росії склади з боєприпасами не нескінчені, тому в України може з'явитися довгострокова перспектива переваги на полі бою. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю.

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Чи вистачить Україні боєприпасів на активну війну

Українські захисники витрачають на полі бою сотні снарядів на добу. У зв’язку з цим виникає раціональне питання – чи вистачить ЗСУ боєприпасів, аби вести активний контрнаступ.

Міністр оборони поділився, що Україна вже знайшла достатню кількість снарядів для активного ведення війни. Головне – щоб все озброєння надходило вчасно.

Затримки у постачанні зброї Олексій Резніков пояснює тим, що кожна країна, передаючи снаряди Україні, "зменшує власну обороноздатність і паралельно замовляє виробництво нових у вітчизняних компаній". Саме тому військова допомога може надходити протягом року.

У березні (2022 року – 24 Канал) ми шукали все. Зараз ми чітко розуміємо спроможність кожної країни. І без антикремлівського альянсу, який сьогодні нараховує 54 країни, нам би було ай як важко,

– говорить голова Міноборони.

За словами міністра оборони, Україна чітко розуміє, скільки боєприпасів необхідно ЗСУ для "активної весни". Тому Резніков спростовує твердження, що згодом може настати період позиційної війни.

Якщо правильно їх використовувати, не розкидуючись – тоді в нас в довгостроковій перспективі перевага над росіянами,

– заявив Резніков.

У порівнянні з 2022 роком, нині партнери готові виробляти потрібний обсяг боєприпасів, аби дефіциту не виникло ні у країн-постачальників, ні в України.

Росія відчуває нестачу в озброєнні

Олексій Резніков розповідає, що Росія також може відчути дефіцит снарядів. Факт, що росіяни починають шукати військову підтримку в Індії та Китаї, сигналізує про погіршення ситуації.

Міністр оборони України стверджує, що зараз росіяни думають, де пошити бронежилети й замовити снаряди. Крім того, вони намагаються домовитися щодо постачання бронетехніки та гармат.

Якої допомоги просить Україна у партнерів