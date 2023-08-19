У Чернігові Росія вдарила ракетою по виставці дронів: ворог знав, що будуть жертви

19 серпня у Чернігові проходила виставка виробників дронів. Очевидно, Росія свідомо здійснила ракетний обстріл по центру міста.

Випустивши балістичну ракету по центру міста, де у вихідний день завжди багатолюдно, по цивільному об'єкту, Росія вкотре довела, що є країною-терористом. Про те, що окупанти поцілили у "виставку дронів" повідомила кореспондентка в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Була виставка виробників дронів. І саме сюди був приліт", – повідомила журналістка з місця подій.

Вона додала, що, можливо, це була ракета "Іскандер", але це непідтверджена інформація.

До слова, у мережі дійсно можна знайти афішу виставки. Її анонсували ще тиждень тому на 19 серпня, 10:00.



Організатори повідомляли деталі акції / Скриншот з телеграм-каналу

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