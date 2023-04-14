Символ людяності та українського народу: у Брюсселі відкрили виставку руху опору "Жовта стрічка"

У центрі Брюсселя, біля Європарламенту на площі Люксембург відкрилась поп-ап виставка "State of Defiance". Ініціаторами виступили учасники руху опору "Жовта стрічка".

Експозиція присвячена боротьбі українців на тимчасово окупованих територіях. Подробиці повідомляє кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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"Жовта стрічка" – це рух громадянського опору на тимчасово окупованих територіях. Організацію започаткували у Херсоні у квітні 2022 року, щоб зберегти проукраїнські настрої після наступу окупантів. Сьогодні рух діє у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, а також в Криму.

Виставку відрив глава представництва України при ЄС Всеволод Ченцов. Він наголосив, що війна триває й у Європі повинні пам’ятати про звірства, які вчинила росія.

Чому це так важливо сьогодні? Всі ми були свідками жорстоких воєнних злочинів в Україні. Це ще одне нагадування про те, що це зло має бути покаране, переслідуване та йому треба протистояти всіма способами. І ще раз, "Жовта стрічка" – це символ людяності та сили українського народу,

– сказав Ченцов.

Виставка "Жовта стрічка" в Брюсселі / фото журналістики 24 Каналу Софії Назаренко

Представниця "Жовтої стрічки" Валерія розповіла 24 каналу, що про боротьбу українського народу варто говорити у Брюсселі, бо це – столиця Європейського союзу.

Брюссель – це серце вільної Європи, Європарламенту. Тому я думаю, це такий символізм – казати про наш супротив там, де люди вільні й знають, що таке воля і свобода,

– сказала вона.



У Брюсселі проходить виставка, присвячена Україні / Світлина 24 Каналу

За словами активістки, ця виставка нагадує людям, які перебувають під окупацією, про європейську та українську підтримку.

Ця виставка про сміливість та незламність людей, які знаходяться на окупованій території. Скільки б ці люди не знаходились в окупації – дев’ять років чи рік, вони не згодні, вони не змирилися з тим, що відбувається та продовжують свій супротив,

– наголосила Валерія.

Представниця "Жовтої стрічки" нагадала, що навіть за проукраїнські думки на тимчасово окупованих територіях з людьми може статися що завгодно – від переслідувань до залякувань.

Загалом, на виставці представлені анонімні історії про активістів, які ризикуючи своїм життям, ширять українську символіку. Також гості можуть переглянути фото та відео, які демонструють результати роботи руху.

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Серед експонатів є і реальні артефакти з територій, які перебували під окупацією. Активісти привезли до Брюсселю частину паркану, зі звільненого Херсону із надписом – "Херсон – це Україна". За словами організаторів, паркан був розташований біля магазину, який часто відвідували агресори.



"Херсон – це Україні" в Брюсселі / Фото 24 Каналу

Крім того, є окремий стенд з ініціалами імен тих, хто скоріш за все перебуває у російських в'язницях через зв’язок з Україною та боротьбою проти російських окупантів. Перші літери імен були змінені, щоб не піддавати ще більшій небезпеці заарештованих українців. Проте поруч розташовані назви міст – вони справжні.



Стенд з іменами полонених / Фотографія 24 Каналу

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Литовський депутат від Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, який вже відвідав виставку, закликав покарати російських воєнних злочинців.

Політичні та військові лідери Росії повинні бути притягнуті до відповідальності, і я твердо вірю, що цей час настане. Краще раніше, ніж пізніше, але це неминуче. Я думаю, що все людство вражене та ці злочини прирівнюють до (злочинів – 24 канал) ІДІЛ,

– сказав європарламентар.

На одному зі стендів усі охочі можуть зав'язати жовту стрічку на знак солідарності з українцями, які борються за свободу на окупованих територіях. Організатори закликали українців та європейців ширити жовту стрічку або хештег #YellowRibbon у соцмережах, щоб показати підтримку учасникам руху опору.



Виставка "Жовта стрічка" в Брюсселі / Зображення 24 Каналу

Цю виставку у Брюсселі можна було відвідати 12 та 13 квітня з 10:00 до 19:00.