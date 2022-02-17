Вистоїмо однозначно, – Галушкін про ймовірність повномасштабного вторгнення

Україна має сконцентруватись не на тому, чи нападе Росія, а на тому, як ми будемо діяти. Державні інституції роблять все можливе, щоб бути готовими до будь-яких дій Кремля.

Про це розповів в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" головнокомандувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін. Він переконаний, що Україна готова дати відсіч у випадку нової агресії Росії.

До теми Ворога повинна зустрічати вся 40-мільйонна країна, – Галушкін

Галушкін про готовність України до вторгнення

За словами Галушкіна, якщо ми зараз вистоїмо, то навчимось бути не тільки країною, яка заслуговує на свободу та гідне місце у світі. Ми будемо користуватись авторитетом серед інших держав.

Ми вистоїмо однозначно. Вірте Збройним силам України, зберігайте спокій,

– наголосив він.

Як пояснив головнокомандувач Сил територіальної оборони, в України є все, аби дати відсіч ворогу, зокрема:

народ;

потужні Збройні сили;

закон "Про основи національного спротиву".

Галушкін також зазначив, що закон про основи нацспротиву дозволяє зробити так, щоб дати відсіч ворогу стало загальнонаціональною ідеєю.

Повне інтерв'ю з Юрієм Галушкіним у програмі "Перші особи" ви можете переглянути тут.

Галушкін прокоментував готовність України до ймовірного вторгнення: дивіться відео

Ймовірне вторгнення Росії: останні новини

За інформацією ЗМІ, новий напад Росії нібито міг відбутись 16 лютого. Цю інформацію спростовував секретар РНБО Олексій Данілов.

Згодом ЗМІ написали, що напад може відбутись 20 лютого. Саме у цей день завершуються спільні навчання Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022".

17 лютого окупанти обстріляли дитячий садочок, ліцей та житлові будинки. Внаслідок збройної агресії поранення отримали військовий та цивільні.

Володимир Зеленський заявив, що обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Президент додав, що Україні необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Крім того, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.