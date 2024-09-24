"Не можна втомлюватися від України": Байден заявив, що Путін зазнав поразки в його основній меті

Президент США Джо Байден виступив на Генасамблеї ООН, де наголосив, що зараз не можна втомлюватися від України, зокрема, підтримувати її до здобуття тривалого та справедливого миру.

Під час свого виступу він також запевнив, що Вашингтон підтримуватиме Київ у цьому питанні, допоки миру, заснованого на принципах Статуті ООН, не станеться.

Дивіться також Велика інтрига: як у США сприймають план перемоги України

Що сказав Байден про Україну

Зараз ми перебуваємо на історичному перехресті. Наші рішення визначать майбутнє на десятиліття вперед. Ми рішуче стримуємо агресію... Ми всі поважаємо статут ООН. Коли Росія вторглася в Україну, ми могли не реагувати, висловити протест і занепокоєння. Але я та віцепрезидента Гарріс активно почали діяти. мобілізувати допомогу,

– заявив американський лідер.

За його словами, до цих зусиль приєднались союзники й партнери по НАТО, загалом понад 50 країн, "але найголовніше – на виклик відповів український народ". Тож війна Путіна зазнала провалу у своїй основній меті – зруйнувати Україну.

"Тепер світ має визначитися, чи будемо ми далі підтримувати Україну у здобутті своєї свободи, чи ми відійдемо і дозволимо руйнування України. Не можна втомлюватися, відвертати погляд, потрібно підтримувати Україну до того, як вона отримає справедливий і тривалий мир", – додав Байден.

До слова, це був останній публічний виступ Джо Байдена на посаді, а тому він був досить розлогим з екскурсами в історію. Повний перелік тез, які на виступі озвучив президент Сполучених Штатів – читайте за посиланням.