Чи поженуть усіх росіян на фронт: Пєсков розповів, про що буде "важливий виступ" Путіна

У Росії продовжує наростати напруга, пов'язана з оголошенням загальної мобілізації. Ходять чутки, що про неї мають повідомити 18 січня. Але у Кремлі вже шукають виправдань.

Так, речник Кремля Дмітрій Пєсков поспішив заспокоїти росіян, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Мовляв, не буде Путін оголошувати загальну мобілізацію 18 січня. А й справді, йому не потрібно цього робити, щоб наліво та направо набирати солдатів до війська.

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Пєсков вискакує зі спростуванням

Зауважимо, що напередодні російські ЗМІ повідомили про тривожну звістку для населення країни-агресорки. Мовляв, 18 січня диктатор Путін оголосить про запуск кампанії з загальної мобілізації. Або ж озвучить іншу важливу заяву, пов'язану з війною проти України.

Пєсков вирішив заспокоїти усіх. Мовляв, Путін виступить під час заходу. Але стосуватиметься він не так званої "спецоперації", а буцімто 80-річчя прориву блокади Ленінграда (нині Санкт-Петербург – 24 Канал).

Це лише чутки. Не слухайте їх,

– істерить Пєсков.

Спроби заспокоїти місцеве населення не вщухають. За словами Пєскова, саме Захід штучно нагнітає росіян чутками, пов'язаними з черговою хвилею мобілізації у Росії.

Путін прагне набрати ще 500 тисяч бійців

У ЗМІ Росії повідомляли не лише про можливу загальну мобілізацію. Також з'являлася інформація про те, що 18 січня Путін може змінити статус так званої "спецоперації".

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що у планах Росії набрати ще 500 тисяч мобілізованих. Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак висловився з цього приводу. Він зауважив, що якщо ворогові це таки вдасться, "мобіки" стикнуться з серйозними проблемами, пов'язаними з відсутністю необхідного оснащення.

Тим часом на тимчасово окупованих територіях Донбасу продовжують відловлювати чоловіків. Роблять це для того, щоб поповнити ними лави мобілізованих. Заманюють їх до війська додатковими виплатами. А в пріоритеті – безробітні.

Наостанок зауважимо, що у Росії зріс рівень підтримки війни. Тож аналітики не виключають, що місцеве населення буквально "проковтне" чергову хвилю мобілізації.