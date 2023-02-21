"Найсумніший стендапер у світі": як і про що виступав Путін

Сьогодні, 21 лютого, Владімір Путін заявив, що Росія призупиняє свою участь у двосторонньому з США договорі про стратегічне наступальне озброєння. Ймовірно він це робить, щоб привернути увагу до країни-агресорки, знайти компроміс з Заходом і посадити Україну за стіл переговорів.

У Путіна є бажання виступати перед широкою публікою, але ніхто добровільно на його "концерти" не приходить. Про це 24 Каналу розповів заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков. Він вважає, що саме тому адміністрація Путіна зганяє "живих мерців", для того, аби вони послухали старого діда і його фантазії.

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Останній аргумент Путіна

Він також звернув увагу на те, що в залі, в якому виступав очільник Росії, було дуже багато пустих місць. Навіть Кремлю не вдалося зібрати достатню кількість прихильників Путіна, які б вислуховували півтори години його незрозумілого монологу.

Путін найсумніший стендапер у світі,

– вважає аналітик.

Бронжуков зазначив, що ядерна зброя – це останній аргумент Путіна.

"Якщо рік тому перед початком повномасштабного вторгнення він розповідав про "велич російської армії", про те, що "української держави немає" тощо, сьогодні всі ці міфи зруйновані. В нього вже немає аргументів і тому він маніпулює останнім, що в нього залишилось, – ядерною зброєю", – підкреслив він.

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"Лебедина пісня" Путіна

На його думку, у відповідь на це світові лідери не тільки західного, але й азійського світу, мають послати Путіну дуже зрозумілий меседж. Адже Китай, який підтримує Росію, і Індія, яка дотримується нейтралітету, не бажають ядерного краху світу.

Путін сьогодні готує сили для широкого наступу в Україні, аби виправдати свої обіцянки щодо захоплення українських територій. І це для нього, скоріш за все, стане "лебединою піснею", адже не в військовому, не в економічному плані він не витримає чергових хвиль наступу,

– наголосив політолог.

За його словами, саме тому Путін підігріває свої майбутні потуги ще й спекуляцією на ядерній зброї. Він розуміє, якщо сценарій, який у нього вже одного разу не спрацював, не спрацює знову, в нього більше не буде аргументів для того, щоб залякувати весь світ.

"А також переконувати громадян Росії, що вони спроможні реалізовувати безглузді ідеї та міфи, які народжуються в голові Путіна", – зазначив Артем Бронжуков.

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