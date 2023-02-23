Показав, що він "мачо": російський опозиціонер про виступ диктатора на "путінгах"

Виступ Владіміра Путіна перед федеральними зборами був затьмарений несподіваним візитом Президента США Джозефа Байдена до Києва. Ймовірно, через це очільник Кремля навіть переписав свою промову.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков. На його думку, Путін в останній момент додав в кінці своєї промови абзац про призупинення участі Росії в договорі про скорочення наступального озброєння.

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Путіну потрібно було якось відповісти

Він вважає, що цей абзац мав би бути у першій частини виступу Путіна, а з'явився наприкінці. І це означає, що, скоріш за все, текст промови було скоректовано за підсумками візиту Байдена до Києва.

Путіну було потрібно хоч якось відповісти, але йому немає чим відповісти. Саме тому він призупинив договір про скорочення наступального озброєння, який вже й так не працював. І навіть Дональд Трамп говорив, що з цього договору треба виходити,

– наголосив опозиціонер.

За його словами, Путін адресував цю заяву саме для внутрішнього користувача – для росіян, щоб продемонструвати що він сильний, "мачо" і він не залишить без відповіді візит Байдена в Київ.

"А решта тексту, можливо, теж коректувалась. Але вже Мюнхенська конференція з безпеки показала, що жодні погрози, шантаж, брязкання зброєю не зможе змінити позицію Заходу", – підкреслив він.

Путіну залишається лише шантаж

Гудков, відзначив, що Путін розуміє, якщо Захід продовжить допомагати Україні, то в Росії не залишиться шансів перемогти у війні. Тому що це конкуренція не просто двох країн, а військово-економічного потенціалу. Адже Росії ВВП – 1,5% від світового і в десятки разів більший потенціал у західних країн.

Тому Путіну залишається одне – шантажувати ядерною зброєю. Але це виглядає не дуже переконливо, тому що всі знають що він дуже залежить від позиції Китаю. А Пекін чітко заявив, що застосування ядерної зброї для нього абсолютно неприпустиме,

– пояснив він.

Чи переписував свою промову Путін після візиту Байдена до Києва: дивіться відео

Диктатор впевнений, що люди його підтримують

"Шабаш" в "Лужниках", на якому виступав Владімір Путін, глядачі залишали незадоволеними, а "триколори" викидали у смітник.

Вже пожартували з цього, що це перший концерт, на який не глядачі придбали квитки, а виконавець заплатив за те, щоб глядачі прийшли подивитись на його виступ. В Росії такі заходи називають "путінги",

– повідомив опозиційний політик.

За його словами, ця технологія використовується адміністрацією Путіна. Вони збирають для нього купу людей, йому не говорять, що вони прийшли за 500 рублів. Путін виходить, бачить, як всі йому радіють, махають прапорами, і він заспокоюється, впевнений, що люди його підтримують.

Путін Інтернетом не користується, і не знає, як такі мітинги організуються – коли бюджетників зганяють на такі заходи для гарної "картинки",

– вважає Гудков.

Він наголосив, що очільник Кремля зараз розуміє, що все рухається не за його планом: бліцкриг в Україні не вдався, Захід об'єднався проти нього, Зеленський став світовою зіркою, також з Росії втекли 1,5 мільйона людей, щоб не потрапити під мобілізацію.

"У Путіна лише погані новини, от йому і роблять приємне кремлівські чиновники, які водночас ще й "бабки розпилили", коли організовували цей захід в "Лужниках", – зазначив Дмитро Гудков.

Як відбувся "шабаш" в "Лужниках": коротко