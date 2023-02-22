"Шабаш" Путіна на "Лужниках": що диктатор сказав росіянам перед роковинами вторгнення в Україну

Президент Росії Владімір Путін другий день поспіль з'явився на публіці. Цього разу кремлівський диктатор виступив перед росіянами на стадіоні "Лужники" в Москві.

Масштабний концерт в "Лужниках", куди зігнали масовку, має на меті продемонструвати підтримку російського суспільства щодо загарбницької війни Росії проти України. Усе про шабаш Путіна перед роковинами вторгнення в Україну – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Це другий подібний концерт від початку повномасштабного вторгнення Росії, на якому виступив Путін. Попередній "шабаш" був 18 березня 2022 року.

Концерт Кремля підтримало чимало російських артистів, які погодилися виступити. За даними російських опозиційних ЗМІ, масовку на концерт набирали за гонорар 500 рублів, а студентам обіцяли звільнення від пар.

Путін озвучив чергову порцію маразму

Другий день поспіль Путін демонструє, що справи у Кремлі йдуть геть зле. Вочевидь, всі гроші витратили на масовку, а заплатити спічрайтерам вже не було чим. Бо, як диктатор не старався, так і не зміг сказати нічого нового.

Бункерний дід бурмотів щось про сім'ю, "родіну" та її "защітніків" й цинічно зацитував молитву. Тим часом масовка у залі відверто нудьгувала, а масовка на сцені стояла з понурими виразами у передчутті "пакетизації".

Станом на 22 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 145 060 загарбників. Тим часом Путін заявив про "святковий" настрій, бо триває бій на "історічєскіх рубєжах Росії". Варто зауважити, що вони існують тільки у божевільній фантазії бункерного діда.

Путін заявив, що окупанти проявляють "мужність" та "героїзм". Здається, саме час, щоб у Росії з'явилися нагороди за "вкрадені автобуси та вкрадені пралки". Окупанти настільки злодійкуваті, що поцупили навіть бідолашного пітона.

Далі Путін заверещав "ура" й привітав всіх росіян з "дньом защітніка отєчєства". Тобто – з днем пакетизації.

Варто зауважити, що цього разу бункерний дід виступив дуже коротко. Можливо, це пов'язано з проблемами зі здоров'ям. Стало відомо, що кремлівський диктатор іще наблизився до концерту у Кобзона.