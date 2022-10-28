Путін панічно шукає будь яку підтримку. Всю промову (на Валдайському форумі – 24 канал) він говорив для Азії, Африки, Латинської Америки.

Публіка бункерного діда

Основний посил: злий американський імперіалізм вас пригноблює, а Росія – за багатополярний світ, де інтереси всіх враховуються.

Про головне Чого Україні коштувала політична й культурна шизофренія

Ця промова чудово зайде соціалістично орієнтованому населенню третього світу. Вони там знайдуть те, чого прагнуть: соціальну справедливість, звільнення від колоніального ярма, вище місце своїх автократичних деспотій у новому світовому порядку.

І, звичайно, нікому не спаде на думку задуматися, чому Путін так палко закликає врахувати інтереси всіх націй і водночас просто зараз вбиває українців , абсолютно не враховуючи наш інтерес вижити.

Ніхто не спитає, як чувак, чия країна поневолила і винищила понад дві сотні народів і який просто зараз утилізує на війні бурятів, тувинців, інші малі народи московії, може щось говорити про неприпустимість колоніального гніту?

Варто прочитати "Кривава Мері" Львова-Бєлова: як жінка-геноцид перетворює українських дітей на яничарів

Щур вже не вийде з глухого кута

Але є й хороші новини. Так само, як старші китайські товариші, Путін виглядає старим горбатим "Запорожцем" на перегонах Формули-1. Навіть дизайн сцени Валдайського економічного форому – головної події року для однієї з найбагатших країн світу – виглядає, як сцена в будинку культури спиртзаводу в Андрушівці у 1980 році.

Він не може виграти. Його час сплив. Російська геронтологія може ще наробити багато біди. Але щур вже в кутку. Довкола нього дедалі більше ворогів. Він відчайдушно шукає вихід, за будь-яку ціну. Ціна буде для щура непідйомна. Просто відповзти і зробити вигляд, що так і було, вже не вийде.

Важливе – Путін виголосив чергову божевільну промову на Валдайському форумі: дивіться відео