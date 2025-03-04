Плани щодо війни в Україні й "встановлення миру" у світі: про що говоритиме Трамп у Конгресі

Ввечері 4 березня Дональд Трамп планує виступити перед Конгресом. Очікується, що його промова буде складатися з чотирьох частин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал Fox News.

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Які головні теми виступу Трампа у Конгресі

Так, 47 президент США виступить перед конгресменами 4 березня о 21:00 (4:00 5 березня за київським часом). Це буде перша промова Трампа під час своєї другої каденції.

Повідомляється, що Трамп хоче окреслити свої плани щодо нації під темою "Відновлення американської мрії". Його промова матиме 4 основні частини:

Досягнення Трампа в країні та за кордоном за час другого терміну.

Що адміністрація Трампа зробила для економіки.

Президент США знову вимагатиме від Конгресу виділення додаткових коштів на забезпечення безпеки кордонів.

Плани Трампа щодо встановлення миру в усьому світі.

Представник Білого дому розповів, що Трамп викладе свої плани щодо припинення війни в Україні. Він також зосередиться на роботі своєї адміністрації щодо забезпечення звільнення всіх заручників із Гази.

Зазначимо, що у понеділок, 3 березня, Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social допис зі словами: "Завтрашній вечір буде великим. Я скажу, як є!"

За данними видання Axios, сенатори-демократи планують протестувати під час виступу Дональда Трампа. Вони невдоволені політикою президента щодо дітей-трансгендерів та зупинки допомоги Україні. На їхню думку, американський лідер фактично схилився перед російським диктатором Путіним.