Виступ Трампа з нагоди 100 днів свого президентства: чи згадував про Україну
Президент США Дональд Трамп виступив на мітингу в Мічигані з нагоди 100 днів перебування на посаді президента. У своїй промові він лише побіжно згадав війну в Україні, зосередившись на внутрішньо американських питаннях.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Дональда Трампа з нагоди 100 днів свого президентства.
Дивіться також Трамп заявив, що поведінка Путіна може схилити його до України, але не Зеленського
На думку Трампа, він повертає США "з рук хворого політичного класу, який наживався, продаючи Америку й висмоктуючи з неї останні соки". Після багатьох років, коли ми витрачали ваші гроші, щоби захищати кордони далеких держав, нарешті зʼявився президент, який захищає наші кордони та нашу націю. Після десятиліть політиків, які руйнували Детройт, аби збудувати Пекін, у вас нарешті є захисник робітників у Білому домі. І замість того щоб ставити Китай на перше місце, я ставлю на перше місце Мічиган – і ставлю на перше місце Америку, За словами Трампа, його політика "заборонила будь-яку державну цензуру і відновила свободу слова в Америці". Я покінчив з усім беззаконним так званим різноманіттям, справедливістю, інклюзивністю та бичачим ла***м у всьому федеральному уряді та приватному секторі, Він також посилається на свій указ про визнання лише двох статей. Трамп коротко торкнувся теми тарифів, яка переважали в другій половині його перших 100 днів президентства. За його словами, Китай, який стикається з тарифами в 145%, "забрав у нас більше робочих місць, ніж будь-яка країна коли-небудь забирала в іншої країни". З моїми китайськими тарифами ми припиняємо найбільшу крадіжку робочих місць в історії світу, Водночас він додав, що це не означає, що Пекін і Вашингтон не можуть "порозумітися". "Я думаю, що це спрацює. Вони хочуть укласти угоду. Ми збираємося укласти угоду. Але це буде справедлива угода", – каже президент США. Натовп просто почав скандувати: "Три! Три! Три!" на адресу президента США після того, як він заговорив про свій термін перебування на посаді. Раніше він натякав, що хоче йти на третій термін, попри те, що це незаконно згідно з Конституцією США. Президент США похвалився, що зміг знизити ціни на яйця на 87%. Крім того, він стверджує, що ціни на бензин, продукти і ліки, що відпускаються за рецептом, теж знизилися. Трамп заявив, що Камала Гарріс була призначена Джо Байденом "прикордонним царем", але ніхто на кордоні "ні чорта про неї не знав". Трамп додав, що якби Гарріс перемогла на виборах, її адміністрація "імпортувала б наступні 10 мільйонів загарбників і амністувала б 30 – 40 мільйонів нелегалів". Американський лідер розповів, що наразі кордон захищений вже на 99.999%. Там були зафіксовані лише три випадки порушення на противагу "сотням тисяч на місяць" за каденції Джо Байдена. За словами Трампа, захист кордону США тепер – найкращій за усю історію. Трамп вкотре заявив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну начебто не сталося б, якби він був президентом. Трамп звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона дозволяла "іммігрантам ґвалтувати та вбивати" американців. Президент США також заявив, що Байден не був зацікавлений у допомозі американським робітникам. Трамп описав перші 100 днів свого другого терміну як "революцію здорового глузду".
– наголосив президент США.
– заявив Трамп.
Трамп прокоментував тарифну війну
– зазначає Трамп.
На думку Трампа, він повертає США "з рук хворого політичного класу, який наживався, продаючи Америку й висмоктуючи з неї останні соки".
Після багатьох років, коли ми витрачали ваші гроші, щоби захищати кордони далеких держав, нарешті зʼявився президент, який захищає наші кордони та нашу націю. Після десятиліть політиків, які руйнували Детройт, аби збудувати Пекін, у вас нарешті є захисник робітників у Білому домі. І замість того щоб ставити Китай на перше місце, я ставлю на перше місце Мічиган – і ставлю на перше місце Америку,
За словами Трампа, його політика "заборонила будь-яку державну цензуру і відновила свободу слова в Америці".
Я покінчив з усім беззаконним так званим різноманіттям, справедливістю, інклюзивністю та бичачим ла***м у всьому федеральному уряді та приватному секторі,
Він також посилається на свій указ про визнання лише двох статей.
Трамп коротко торкнувся теми тарифів, яка переважали в другій половині його перших 100 днів президентства.
За його словами, Китай, який стикається з тарифами в 145%, "забрав у нас більше робочих місць, ніж будь-яка країна коли-небудь забирала в іншої країни".
З моїми китайськими тарифами ми припиняємо найбільшу крадіжку робочих місць в історії світу,
Водночас він додав, що це не означає, що Пекін і Вашингтон не можуть "порозумітися".
"Я думаю, що це спрацює. Вони хочуть укласти угоду. Ми збираємося укласти угоду. Але це буде справедлива угода", – каже президент США.
Натовп просто почав скандувати: "Три! Три! Три!" на адресу президента США після того, як він заговорив про свій термін перебування на посаді.
Раніше він натякав, що хоче йти на третій термін, попри те, що це незаконно згідно з Конституцією США.
Президент США похвалився, що зміг знизити ціни на яйця на 87%. Крім того, він стверджує, що ціни на бензин, продукти і ліки, що відпускаються за рецептом, теж знизилися.
Трамп заявив, що Камала Гарріс була призначена Джо Байденом "прикордонним царем", але ніхто на кордоні "ні чорта про неї не знав".
Трамп додав, що якби Гарріс перемогла на виборах, її адміністрація "імпортувала б наступні 10 мільйонів загарбників і амністувала б 30 – 40 мільйонів нелегалів".
Американський лідер розповів, що наразі кордон захищений вже на 99.999%. Там були зафіксовані лише три випадки порушення на противагу "сотням тисяч на місяць" за каденції Джо Байдена.
За словами Трампа, захист кордону США тепер – найкращій за усю історію.
Трамп вкотре заявив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну начебто не сталося б, якби він був президентом.
Трамп звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона дозволяла "іммігрантам ґвалтувати та вбивати" американців. Президент США також заявив, що Байден не був зацікавлений у допомозі американським робітникам.
Трамп описав перші 100 днів свого другого терміну як "революцію здорового глузду".