Виступ Трампа з нагоди 100 днів свого президентства: чи згадував про Україну

Президент США Дональд Трамп виступив на мітингу в Мічигані з нагоди 100 днів перебування на посаді президента. У своїй промові він лише побіжно згадав війну в Україні, зосередившись на внутрішньо американських питаннях.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Дональда Трампа з нагоди 100 днів свого президентства.

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