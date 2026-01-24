Не всі оцінили, – політолог назвав важливі нюанси виступу Зеленського у Давосі
- Президент Зеленський у Давосі закликав партнерів до конкретних дій, наголошуючи на праві України вимагати сучасну зброю через відсутність системної підтримки на державному рівні.
- Політолог Олег Лісний відзначив, що промова Зеленського була чесною і динамічною, підкреслюючи необхідність швидких рішень та чесного діалогу, а не дипломатичних церемоній.
Президент Зеленський виголосив у Давосі відверту промову, закликавши партнерів до конкретних дій замість дипломатичних церемоній. Україна має право відкрито вимагати сучасну зброю, оскільки не отримує системної підтримки на рівні держав.
Політолог Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що відповідальне партнерство потребує чесного діалогу та швидких рішень, а не замовчування проблем, які затягують процес на роки.
Що означала неформатність виступу Зеленського в Давосі?
Не всі оцінили заяву президента позитивно – деякі колеги кажуть, що ми плюнули в колодязь, який нас поїть, а європейські лідери говорять про невдячність. Насправді мені дуже сподобався цей виступ – він неформатний, динамічний, змістовний і чесний,
– зазначив Лісний.
На відміну від Росії, яка має союзників, що воюють за неї, Україна отримує лише несистемну допомогу від окремих громадян-європейців та американців, а не державну підтримку на системному рівні.
"Тому чому тут ображатися? Якщо нам забороняють говорити про Taurus чи Tomahawk – ми ж не живемо в серіалі на кшталт Гаррі Поттера, де щось можна називати, а щось не можна", – зазначив Лісний.
Що ще важливого для України відбулось в Давосі?
Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Давосі, проте Трамп не підписав угоду про післявоєнне відновлення України через розбіжності щодо Донбасу.
Зеленський підкреслив, що як Україна, так і Росія мають бути готовими до компромісів для завершення війни.
Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з Зеленським у Давосі український президент висловив намір домовитися про завершення війни, проте нових домовленостей досягнуто не було.