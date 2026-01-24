Не всі оцінили, – політолог назвав важливі нюанси виступу Зеленського у Давосі

Президент Зеленський виголосив у Давосі відверту промову, закликавши партнерів до конкретних дій замість дипломатичних церемоній. Україна має право відкрито вимагати сучасну зброю, оскільки не отримує системної підтримки на рівні держав.

Політолог Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що відповідальне партнерство потребує чесного діалогу та швидких рішень, а не замовчування проблем, які затягують процес на роки.

Що означала неформатність виступу Зеленського в Давосі?

Не всі оцінили заяву президента позитивно – деякі колеги кажуть, що ми плюнули в колодязь, який нас поїть, а європейські лідери говорять про невдячність. Насправді мені дуже сподобався цей виступ – він неформатний, динамічний, змістовний і чесний,

– зазначив Лісний.

На відміну від Росії, яка має союзників, що воюють за неї, Україна отримує лише несистемну допомогу від окремих громадян-європейців та американців, а не державну підтримку на системному рівні.

"Тому чому тут ображатися? Якщо нам забороняють говорити про Taurus чи Tomahawk – ми ж не живемо в серіалі на кшталт Гаррі Поттера, де щось можна називати, а щось не можна", – зазначив Лісний.

Що ще важливого для України відбулось в Давосі?