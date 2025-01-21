Зеленський назвав втрати КНДР у Курській області та яку ще країну Путін хоче втягнути у війну
- Зеленський заявив, що в Курській області перебуває понад 60 тисяч російських військових та 12 тисяч північнокорейців, з яких 4 тисячі загинули.
- Путін намагається втягнути Іран у війну, і хоча іранські війська прямо не беруть участі, Іран надав Росії ліцензії на виробництво зброї.
Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Він зокрема згадав участь Північної Кореї у війні проти України і те, скількох життів це їй коштувало.
Зеленський підкреслив, що у Путіна не вийшло витіснити ЗСУ з Курської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
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Скільки солдат КНДР вже загинуло
Як підкреслив Зеленський, сил витіснити ЗСУ з Курської області у Росії не вистачило. Сьогодні там більше 60 тисяч російських військових, а також було 12 тисяч північнокорейців. З них 4 тисячі загинули.
За оцінкою Зеленського, так Путін намагається втягнути у війну нову країну. Він, цілком ймовірно, бажає цього і з Іраном.
Поки у договорі Росії та Ірану не прослідковується пункту про пряму участь іранського війська у війні в Україні.
Я вважаю, що глобально Іран вже втягнутий у цю війну після того як вони почали завдавати ударів по націй цивільній інфраструктурі, вбивати людей,
– сказав Зеленський.
Іран також надав Росії ліцензії на виробництво своєї зброї, зокрема дронів "Шахед".