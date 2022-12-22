З травня росіяни намагаються захопити Бахмут, але він стоїть, – Зеленський у Конгресі

Володимир Зеленський 21 грудня виступив перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Президент України розповідав про необхідні санкції, зброю та про ситуацію на фронті, зокрема у Бахмуті.

Зауважимо, що за день до цього Зеленський їздив на передову, щоб нагородити військових відзнаками. Про враження від стійкості Бахмута, президент розповів американським партнерам.

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"Український Донбас стоїть і надалі": Зеленський розповів про поїздку до Бахмута

Під час виступу перед Конгресом, президент поділився враженнями від своєї поїздки у найпекельнішу точку війни – Бахмут, що на Донеччині. Ще від травня російська армія та найманці марно намагалися захопити незламне місто.

"Однак Бахмут стоїть", – підкреслює президент і додає, що кожен метр цієї землі просочений кров'ю. Український Донбас, попри всі намагання противника, бореться і надалі.

Зеленський розповів, що минулого року у місті жили 70 тисяч людей. Натомість зараз у ньому залишилися лише деякі цивільні.

Окупанти мають значну перевагу в артилерії, боєзапасі, ракетах та літаках. Значно більше, ніж будь-коли мала Україна, зауважує глава держави.

Попри це Сили оборони тримаються. Уся країна ними пишається.

Російська тактика є примітивною. Вони спалюють і знищують все, що вони бачать. Вони надсилають злочинців на війну, вони кинули проти нас все що могли, як й інші тирани. Як знаменита битва Другої світової війни, коли хоробрі американські солдати билися з гітлерівськими солдатами під час Різдва 1944-го. Хоробрі українські солдати роблять те ж саме під час цього різдвяного періоду,

– сказав Володимир Зеленський.

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