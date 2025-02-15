Як учасника спектаклю: Зеленський розповів, як Путін планує використати Трампа
- Зеленський висловив засмучення, що Трамп зателефонував спочатку Путіну, а не йому, вважаючи, що Путін хоче використати Трампа для пропаганди 9 травня.
- Путін прагне, щоб президент США був присутній на Червоній площі 9 травня, але Зеленський наголошує, що Путін не сприймає його як поважного лідера, а як учасника свого спектаклю.
- Зеленський прокоментував, що Путін хоче вести переговори віч-на-віч зі США, представляючи Росію як рівноправного партнера у формуванні світу разом зі США.
Зеленський зазначив, що засмучений тому, що Трамп зателефонував спочатку Путіну, а не йому. Він вважає, що Путін хоче використати Трампа у цілях пропаганди 9 травня.
Трамп допустив, що відвідає Москву і Путін цілком ймовірно захоче, щоб це сталося 9 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.
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Зеленський прокоментував дзвінок Трампа Путіну
Зеленський виступив на Мюнхенській конференції. Він зазначив, що був дуже не радий тому, що Трамп зателефонував Путіну, а лише опісля йому.
Президент України підкреслив, що Путін продовжує грати у свою гру. Він хоче вести переговори віч-на-віч зі США. Коли Байден зустрівся з Путіним у Швейцарії, Росія видала це у такому світлі, немов це вона разом зі США формують світ.
Путін хоче, щоб президент США стояв на Червоній площі 9 травня. Але, як підкреслює Зеленський, Путін бачитиме його "не як поважного лідера, а як учасника його спектаклю".