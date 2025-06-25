Володимир Зеленський виступив у ПАРЄ: відео та головні тези

Український президент перебуває у Європі. Увечері 25 червня він звернувся до представників парламентів країн – членів ПАРЄ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського у ПАРЄ.

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Що сказав Зеленський під час виступу в ПАРЄ 25 червня

Зеленський виступив у ПАРЄ: дивіться відео