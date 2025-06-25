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24 Канал Новини України Володимир Зеленський виступив у ПАРЄ: відео та головні тези
25 червня, 23:18
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Володимир Зеленський виступив у ПАРЄ: відео та головні тези

Ірина Чеботнікова

Український президент перебуває у Європі. Увечері 25 червня він звернувся до представників парламентів країн – членів ПАРЄ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського у ПАРЄ.

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Що сказав Зеленський під час виступу в ПАРЄ 25 червня 

Зеленський виступив у ПАРЄ: дивіться відео

23:28, 25 червня

Присутні стоячи привітали завершення виступу президента оплесками.

23:27, 25 червня

Злочин агресії має бути зафіксований, засуджений і покараний. Гаага – ідеальне місце для цього. Гаага чекає на здійснення правосуддя.

23:26, 25 червня

Економічні санкції проти Росії важливі. Слід підтримувати оборону. Та правосуддя має працювати так, щоб воєнні злочинці не могли ніде сховатися. 

23:25, 25 червня

Сьогоднішня угода щодо створення трибуналу – лише початок. Далі потрібні реальні кроки, щоб притягнути Путіна та інших злочинців до суду.

23:23, 25 червня

Світ потребує справедливого історичного вироку щодо Росії. 

Він не забуде Нюрнберг. Потім був трибунал по Югославії.

Україна дякує тим, хто підтримав створення спеціального трибуналу проти Росії.

23:21, 25 червня

Європа відбудувала себе як континент миру після двох війн. 

Росія ж бореться проти нашого способу життя.

23:17, 25 червня

Президент розпочав свій виступ. Він подякував за підтримку.

 

 