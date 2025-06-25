Володимир Зеленський виступив у ПАРЄ: відео та головні тези
Український президент перебуває у Європі. Увечері 25 червня він звернувся до представників парламентів країн – членів ПАРЄ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського у ПАРЄ.
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Що сказав Зеленський під час виступу в ПАРЄ 25 червня
Зеленський виступив у ПАРЄ: дивіться відео
Присутні стоячи привітали завершення виступу президента оплесками. Злочин агресії має бути зафіксований, засуджений і покараний. Гаага – ідеальне місце для цього. Гаага чекає на здійснення правосуддя. Економічні санкції проти Росії важливі. Слід підтримувати оборону. Та правосуддя має працювати так, щоб воєнні злочинці не могли ніде сховатися. Сьогоднішня угода щодо створення трибуналу – лише початок. Далі потрібні реальні кроки, щоб притягнути Путіна та інших злочинців до суду. Світ потребує справедливого історичного вироку щодо Росії. Він не забуде Нюрнберг. Потім був трибунал по Югославії. Україна дякує тим, хто підтримав створення спеціального трибуналу проти Росії. Європа відбудувала себе як континент миру після двох війн. Росія ж бореться проти нашого способу життя. Президент розпочав свій виступ. Він подякував за підтримку.
Присутні стоячи привітали завершення виступу президента оплесками.
Злочин агресії має бути зафіксований, засуджений і покараний. Гаага – ідеальне місце для цього. Гаага чекає на здійснення правосуддя.
Економічні санкції проти Росії важливі. Слід підтримувати оборону. Та правосуддя має працювати так, щоб воєнні злочинці не могли ніде сховатися.
Сьогоднішня угода щодо створення трибуналу – лише початок. Далі потрібні реальні кроки, щоб притягнути Путіна та інших злочинців до суду.
Світ потребує справедливого історичного вироку щодо Росії.
Він не забуде Нюрнберг. Потім був трибунал по Югославії.
Україна дякує тим, хто підтримав створення спеціального трибуналу проти Росії.
Європа відбудувала себе як континент миру після двох війн.
Росія ж бореться проти нашого способу життя.
Президент розпочав свій виступ. Він подякував за підтримку.