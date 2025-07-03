На фронті загинув поліцейський із Житомирщини Віталій Боряченко
- 30 червня в Донецькій області загинув капітан Віталій Боряченко, спецпризначенець стрілецького батальйону поліції.
- Чоловік народився в Лугинах на Житомирщині, у 2024 році пішов добровольцем до батальйону особливого призначення.
У понеділок, 30 червня, під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув капітан поліції Віталій Боряченко. Спецпризначенцю стрілецького батальйону ГУНП в Житомирській області було 32 роки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. У покійного залишилися батьки, дружина та 5-річна донечка.
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Що відомо про загиблого
Віталій Боряченко народився в Лугинах на Житомирщині. У 2014 році він закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ – відтоді стояв на охороні правопорядку в рідному селищі та Коростенському районі.
У червні 2024 року чоловік пішов добровольцем до батальйону поліції особливого призначення. У лютому 2025 року став старшим інспектором відділення БпЛА.
Віталій загинув, як Герой, до останнього подиху був вірним Присязі. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого колеги та схиляємо голови у скорботі,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 28 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув старший сержант і боєць стрілецького батальйону поліції Юрій Кривошапка. Чоловікові було 38, у нього залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей.