Виїхав з України та "влаштувався" у ГРУ: ким виявився видворений з Молдови глава Sputnik, – ЗМІ
Джерело:The Insider
Міграційна служба Молдови депортувала Віталія Денисова до Росії. Голові "Sputnik Молдова" заборонили в'їзд до цієї країни на 10 років, бо він загрожує її національній безпеці. Журналісти знайшли цікаві подробиці у його біографії.
Віталій Денисов є головою кремлівського медіа "Sputnik Молдова". Як з'ясували журналістами, цей російський пропагандист створює дезінформацію та фейки для закордонної аудиторії на користь ГРУ.
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Життя Денисова в Україні
Як пише видання, Денисов може бути кадровим офіцером 72-го центру спеціальної служби (військова частина 54777). Він народився у 1967 році в Закарпатській області. Денисов навчався у Львівському вищому військово-політичному училищі, де готували військових журналістів та політруків.До слова, ЛВВПУ потім перейменували в Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Росія вдарила по ній ракетами у ніч на 6 липня 2023 року.
У 1992 році Денисов відмовився складати присягу Україні. Разом з іншими курсантами-відмовниками він переїхав зі Львова до Москви. Там любитель "русского міра" перший час мешкав в офіцерському гуртожитку, що розташований неподалік від штаб-квартири ГРУ.
Що Денисов робив в Росії
Спочатку Денисов працював у газеті "Красная звєзда" – головному виданні міноборони країни-агресорки. Також він публікувався у "Парламентській газеті", газеті спецпідрозділу ВДВ "Вітязь-Братішка", "Агентстві військових новин" ("Інтерфакс"), "Військово-Промисловому кур'єрі". Крім цього його матеріали публікувало видання "Трибуна за кордоном", яке, за даними розслідувачів, допомагало багатьом співробітникам ГРУ шпигувати за кордоном та видавало їм журналістські посвідчення.
У 2005 році міноборони держави-терориста видало йому квартиру на вулиці Адмірала Лазарєва у Москві та чергове офіцерське посвідчення АА 0014839. У 2013 році Денисов виявився у Головному слідчому управлінні Московської області попри відсутність юридичної освіти. Звідти, як пишуть розслідувачі із посиланням на анонімні джерела, цей чоловік і перейшов у 72-й центр спеціальної служби.
Денисов у 2016 році отримав звання полковника ВДВ. У 2019 році він став головним редактором Sputnik у невизнаній Південній Осетії. Згодом Денисов переїхав до Баку, де став керівником "Sputnik Грузія". А у 2022 році він приїхав у Кишинев. Як пише видання, Денисову там доручили збирати інформацію про Молдову та просувати прокремлівську повістку. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Молдові заблокували сайти та мовлення місцевого філіалу Sputnik.
Що відомо про 72-й центр спеціальної служби
Цей центр збирає та аналізує інформацію із закордонних резидентур ГРУ та створює інформаційні вкиди. Наприклад, його офіцери робили фейки про коронавірус.
Крім цього центр керує такими організаціями-ширмами, як InfoRos, "Русь єдіная", "Інститут російського зарубіжжя", "Русскій вєк". Вони за державні гранти створюють пропагандистський контент для російськомовної аудиторії.
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