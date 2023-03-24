Присвоїти звання "Героя України" посмертно просять воїну та журналісту Віталію Дереху

Журналісту, майданівцю та українському захисникові Віталію Дереху просять присвоїти звання "Героя України" (посмертно). Відповідну петицію опублікували на офіційному інтернет-представництві президента.

Віталій Дерех брав участь у боях під Києвом, пізніше боронив від російського агресора Донеччину та Луганщину. На жаль, 28 травня 2022-го захисник загинув внаслідок авіаційного удару біля Попасної.

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Віталію Дереху просять присвоїти звання "Героя України" посмертно. Станом на 9 ранку 24 березня петиція набрала 1168 голосів. Аби її розглянув президент, необхідно 25 тисяч.

Мій побратим заслуговує увійти в історію України, як вірний син, котрий завжди був готовий нищити ворога і відстоювати інтереси країни,

– наголосив автор петиції Едуард Ростковський.

Що відомо про Віталія Дереха

Дерех Віталій Мирославович – журналіст, митець, пластун, лицар куреня "Орден Залізної Остроги", військовослужбовець, молодший сержант. Також був командиром протитанкового відділення 3-го окремого батальйону спеціального призначення 1‑шої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, учасник російсько-української війни. Він – кавалер ордена "За мужність" III ступеня (2016) у складі батальйону "Айдар".

Віталій був активним учасником Революції гідності у складі 15-ї сотні Самооборони Майдану. Він рятував людей на Інститутській 20 лютого.

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Віталій Дерех на Майдані / Фото Тернопільський Пласт

У 2014 році Дерех пішов добровольцем в батальйон "Айдар" ЗСУ. Тоді воював до липня 2015 року. У 2016—2018 роках працював в Муніципальній варті Івано-Франківська, зокрема рятувальником.

На початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, в складі якої брав участь в боях під Києвом, опісля на Донеччині та Луганщині.

Влучно керував розрахунком ПТРК, з яким ліквідував не одну одиницю ворожої техніки та особового складу Росії. Був прикладом для всіх військовослужбовців, котрі несли службу поруч з ним,

– зазначає автор петиції.

Та додає, що Віталій також викладав військову справу усім, хто того бажав, від вибухової справи до тактичних переміщень. "Виконував завдання не тільки свого підрозділу, неодноразово ходив у розвідку на позиції ворога. Знищував вибухові загородження ворога на шляху українського війська, хоча і не був сапером", – пише автор петиції.

Зауважимо, що також Віталій Дерех працював журналістом у тернопільському виданні "20 хвилин".

Він є (не можу сприйняти, що був) справжнім патріотом. До глибини душі. Не задля слави чи нагород, а тому що дуже любив Україну. І от зараз ворог забрав його в нас. Але він не знищить світлу пам'ять про Героя,

– наголосила головна редакторка "20 хвилин" Наталка Бурлаку.

На жаль, 28 травня 2022 року біля міста Попасна Луганської области внаслідок авіаційного удару російських військ український воїн Віталій Дерех загинув.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким захисника України. Вічна пам'ять і слава Герою!