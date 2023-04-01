Дейнега пожартував, опублікувавши заяву на звільнення

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, якого нещодавно призначили заступником міністра оборони, опублікував у фейсбуці заяву про своє звільнення. Проте це був жарт.

Деякі користувачі одразу зрозуміли, що це жарт. Проте багато хто повірив та засмутився. Про це пише 24 Канал.

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Все почалось з жарту патрульного поліцейського

Спершу командир батальйону патрульної поліції міста Біла Церква Василь Коряк, який має позивний "Танцор" і воює зараз під Бахмутом, опублікував на своїй сторінці рапорт на звільнення. Він сказав, що після звільнення зі служби поїде в Польщу. Звичайно, заява була першоквітневим жартом.

Після цього заступник міністра оборони Віталій Дейнега також опублікував жартівливу заяву на звільнення. Він сказав, що далі міністр оборони Олексій Резніков впорається вже "якось" без нього.

Резніков Олексій, дякую за цей незабутній місяць! Далі вже якось без мене!

– написав Дейнега.

Хто такий Віталій Дейнега