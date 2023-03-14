Окупанти визнали, що у Новій Каховці підірвали одного з головних колаборантів

Партизани з руху "Атеш" констатували, що підірвали гауляйтера Нової Каховки на лівобережжі Херсонщини. Власне, йдеться про такого собі Віталія Гуру. Разом з тим пропагандисти волають, що це був всього-на-всього замах на вбивство.

Зауважимо, що в "Атеш" про підрив заступника голови Новокаховської окупаційної військово-цивільної адміністрації біля його автомобіля повідомили у понеділок, 13 березня. Наступного дня у ворожих телеграм-каналах почали з'являтись повідомлення про те, що нібито окупанта не ліквідували, однак спроба замаху справді була. Про це інформує 24 Канал.

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"Це ж було вже"

Слід сказати, що це вже другий замах на Віталія Гуру. Важливо, що перший виявився інсценуванням Федеральної служби безпеки Росії та "трапився" влітку 2022 року

Усе сталося 13 березня. Вибуховий пристрій спрацював поряд з машиною Гура, коли він зупинився біля їдальні "Смачна країна" у Новій Каховці. У результаті заступник голови військово-цивільної адміністрації отримав поранення, і його доправили до лікарні,

– написали російські пабліки про інцидент, який трапився цими днями.

Згадаємо, що у серпні минулого року ЗМІ повідомляли про "вбивство" Віталія Гури. Тоді йшлося про те, що нібито чиновника застрелили. Однак уже через місяць стало відомо, що все це було постановкою ФСБ, яка у такий дивний спосіб вирішила вичислити реальних українських диверсантів.

Що кажуть в "Атеш"