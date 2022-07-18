Обстріл Миколаєва вночі: Кім розповів, чи є жертви і куди влучили російські снаряди

Росіяни не припиняють інтенсивність своїх обстрілів. Від цього дуже страждають регіони, які розташовані близько до територій бойових дій.

Зокрема, місто Миколаїв обстрілюють дуже часто. Остання доба не стала винятком для ворожих атак.

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Масовані ракетні обстріли

Голова ОВА Віталій Кім на ранок 18 липня розповів про ситуацію з обстрілами в області. Місто Миколаїв знову було під масованим ракетним обстрілом. Відомо, що ворожий снаряд влучив у автосалон і салон з продажу сільгосптехніки. Решта прилетіли по околицях міста. За попередніми даними, жертв немає.

У Миколаївському районі за день, 17 липня, фіксували обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Окупанти влучили по відкритих територіях. Постраждалих немає.

У Баштанському районі тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Поки уточнюють інформацію про постраждалих і пошкодження.

За словами Кіма, у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

росія обстрілює Україну

росія не вперше масовано обстрілює Миколаїв. Один з останніх був зранку 12 липня. Місто атакували, обстрілявши медичні заклади. Унаслідок цинічних ударів з боку окупантів є поранені серед цивільного населення. Влучили у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено.

Також під ворожі обстріли потрапляє Дніпро та область. Зокрема, 15 липня росіяни здійснили ракетний обстріл Дніпра. Тоді атака міста коштувала їм десятки мільйонів доларів. Снаряди були спрямовані у підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки"Южмаш".

російські окупанти 16 липня завдали ракетного удару ще й по Черкаській області. Атакував ворог одне з сіл Чигиринської територіальної громади. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі.

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