Дружніх стосунків немає, – Кім розповів про відносини з Зеленським і чому зник з медіапростору
У команду Президента України Володимира Зеленського очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім прийшов ще у 2019 році. Тоді він працював у штабі "Слуги народу" в Миколаєві.
Про це глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розказав 24 Каналу. Він зауважив, що у 2019 році почав допомагати у штабі.
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"Я приховував, що у мене є гроші. Виконував більше роботи, менше грошей. Потім воно еволюціонувало в те, що бачите нині", – зауважив Кім.
З президентом України Віталій Кім познайомився у робочій обстановці.
Дружніх стосунків нема. Є "керівник – підлеглий". Так і повинно бути,
– наголосив очільник Миколаївської ОВА.
Чим Кім займався до політики
До політики Віталій Кім займався бізнесом у сфері будівництва, сільського господарства та IT.
"Останні 2 роки, мабуть, бив байдики. Тому що був вже на позиції співвласника. А до цього все свідоме своє життя займався підприємництвом", – розповів Кім.
Які відносини у Віталія Кіма з президентом України: дивіться відео
Чому зник з медіапростору
У певний момент очільник Миколаївської ОВА мінімізував публічні виступи. Мовляв, настав час більше працювати. Та ніхто з Офісу Президента не просив його піти у тінь.
"Не було цього – вказівок. Це я сам по собі, бачив, що нічого говорити, вже працює інформаційна система, наші журналісти", – зауважив глава Миколаївської ОВА.
Кім розповів, що записувати відеозвернення було звичкою. А коли все було гаразд – вирішив не робити цього.
"Я ж не буду вигадувати, висмоктувати з пальця якісь події заради особистої якоїсь присутності в медіаефірі. Мені це не потрібно", – зауважив Віталій Кім.
Чи переведеться Кім до Києва
- Інтернет-видання "Цензор.НЕТ", посилаючись на власні джерела, повідомило, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім може очолити Київську МВА. Буцімто, він на це погодився.
- У мережі припускали, що наступником Кіма на посаді очільника Миколаївської ОВА може бути його заступник Георгій Решетілов. Згодом Кім прокоментував чутки про можливе призначення і заявив, що вперше чує про це.
- Віталій Кім зазначив, що не збирається покидати рідну область до перемоги. Окрім того, він не вирішив, чи буде змінювати посаду після того. Кім наголосив, що має дуже багато планів на Миколаївщину.