Назавжди в строю: на фронті загинув Віталій Шнуренко, він був нагороджений "Золотим хрестом"

Україна втратила ще одного Героя у боротьбі проти російського загарбника. На фронті загинув Віталій "Буба" Шнуренко.

Раніше захисник був нагороджений нагрудним знаком "Золотий хрест". Сумну звістку про втрату побратима повідомив військовослужбовець Єгор Фірсов.

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На війні загинув Віталій "Буба" Шнуренко

Коли його нагороджували "Золотим хрестом" від Залужного – він не повірив. А ми знали – саме без нього, його енергії та вмінь, у нас би нічого не вийшло,

– зазначив парамедик 109-ї бригади територіальної оборони.

Він підкреслив, що "Буба" не просто був членом взводу, а як і всі інші, він був частиною їхньої великої родини.

Вдома на Героя очікували дружина та двоє маленьких діток. Його побратим пригадав, як Віталій в січні хвилювався під час виконання бойового завдання, адже у той час його дружина народжувала сина.

За словами побратимів, Віталій був звичайним хлопцем, котрий мав відмінне почуття гумору, що могло розрядити будь-яку напружену ситуацію, яких було чимало під час служби.

"Наш Віталій Шнуренко "Буба" назавжди в строю… Спочивай з миром, друже…", – сказав Фірсов.

Героїчно віддали життя за Україну

На фронті загинув доброволець "Азову" Салата Олександр. Там він служив кулеметником бронеавтомобіля. Він та його побратими брали участь у найжорстокіших боях з російськими військами. Не дивлячись на численні поранені, які дозволяли звільнитися зі служби, Олександр вирішив воювати до останнього.

На війні, під час виконання бойового завдання, загинув головний сержант 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія Олександр Ющенко. У бригаді назвали загибель сержанта непоправною втратою для всієї військової родини.

Також надійшла сумна звістка про смерть Романа Панькевича. Відомо, що захисник був учасником Революції Гідності. Життя воїна обірвалося під час мінометного обстрілу під Красногорівкою Донецької області. Без батька залишилися двоє дітей.

Редакціявисловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.