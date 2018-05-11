Віталій Козловський підтвердив виступ у Москві 9 травня: "Це не зрада"

Співак Віталій Козловський підтвердив, що 9 травня виступав у Москві та заявив, що не боїться цькування.

Про це Віталій Козловський написав у Facebook.

Також співак нагадав, що за останні 4 роки жодного разу не виступав в Росії і вважав це недопустимим зі зрозумілих на те причин.

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Але коли від українців, які живуть у Росії, отримав запрошення виступити на концерті з нагоди Дня Перемоги – після тривалих сумнівів погодився. Я вшанував ветеранів там, де мене хотіли почути та з іншої нагоди цього виступу я б собі не дозволив,

– запевнив Козловський.

Також співак відзначив, що між Україною та Росією зараз відбувається протистояння політиків, яке не має "нівелювати історію та подвиг тих, хто переміг у 1945-му".

"Не має ставати на заваді порозумінню людей адекватних та думаючих. Тому я не відмовився від цього виступу. І коли під час концерту отримав записку "Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!" – зрозумів, що зробив все правильно", – сказав Козловський.

Також він заявив, що принциповою умовою його виступу в Москві було оголошення того, що він є заслуженим артистом України. Таким чином він хотів отримати можливість спілкуватися зі сцени саме як український артист і просувати "українську ідею і нашу правду простим людям".

І нехай зі мною хтось не погодиться, але вважаю, що донести правду щодо своєї країни і свого народу у такий спосіб, сказати відкрито на площі перед людьми – це не зрада. Зрада – піддаватися істерикам, "бити" один одного, цькувати і затишно себе почувати в атмосфері ненависті та пошуку серед своїх тих, кого можна звинуватити у всіх гріхах,

– додав він.