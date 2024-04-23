Кабмін звільнив заступника Умєрова, який відповідав за тилове забезпечення

На черговому засідання уряду було ухвалено рішення про звільнення одного із заступників міністра оборони. Йдеться про Віталія Половенка.

Відомо, що Половенко працював заступником Умерова півтора року.

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Умерову змінять заступника

23 квітня Кабмін звільнив Віталія Половенка з посади заступника очільника оборонного відомства.

На цій посаді Половенко відповідав за тилове забезпечення армії. Пріоритетними напрямками його роботи було визначено розробку та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення, удосконалення системи речового забезпечення, вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.

Половенко був призначений урядом заступником Умерова 1 грудня 2023 року.

Що відомо про Віталія Половенка

Чоловік служить у ЗСУ майже 24 роки, починаючи з липня 2000 року. Є учасником бойових дій і кандидатом військових наук. Із 2019 року Половенко очолював тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України.

Раніше уряд звільнив першого заступника Умерова

10 лютого Кабмін ухвалив рішення про звільнення Олександра Павлюка з посади заступника міністра оборони. Як потім стало відомо, це рішення було пов'язане із анонсованими президентом кадровими змінами у військовому керівництві ЗСУ. Олександра Павлюка призначили командувачем Сухопутних військ, які раніше очолював нинішній головком Олександр Сирський.

Павлюк обіймав посаду першого заступника з 21 лютого 2023 року. Після вторгнення він керував обороною країни на Сході. А потім певний час очолював Київську обласну військову адміністрацію.