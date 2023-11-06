"Вітання від СБУ": в окупованій Ялті замайорів прапор України

Окупований Крим постійно чує сигнали повітряної тривоги і бачить видовищні вибухи. Часом вдається побачити і рідний український прапор.

Хоча росіяни поки що тримаються за Крим, наші спецпідрозділи та партизани роблять усе, щоб окупантам було максимально некомфортно на півострові. Останнім серйозним ударом був удар по заводу "Залив" у Керчі.

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Хто встановив прапор у Криму

У Ялті замайорів синьо-жовтий прапор. Стяг установила Служба безпеки України.

Є відповідне відео. Там помітно, що прапор установили на узвишші, серед хвойних дерев. В улоговині видно місто в оточенні гір. Це традиційні кримські пейзажі, які сподіваються побачити незабаром усі українці.

Прапор України у Криму: дивіться відео

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